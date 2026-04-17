2007年度アカデミー賞長編ノミネートほかカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞した海外アニメ作品『ペルセポリス』のブルーレイとDVDを2026年4月24日（金）に発売いたします。

本作は、イスラム革命下のイランで自分らしく生きようとする女性マルジと3代に渡る母娘の絆を、ユーモアとペーソスをふんだんに散りばめて描いたアニメーション作品です。言論統制や規制によって差別が横行する社会の中でも、好きなファッションやロック音楽に興味を持ち、等身大で生きようとする主人公の姿が世界中で共感を呼び、2007年カンヌ国際映画祭にて30年余ぶりに審査員特別賞を受賞するなど、高い評価を獲得しました。

株式会社アイ・ヴィー・シー

“歴史的背景や宗教、個人のドラマをはるかに超えて、どんな人の心にも届く感動作！”――ル・モンド

【概要】

どんなときも、自分らしく。心に自由とユーモアとちょっぴりの反抗心を。

原作はフランス在住のマルジャン・サトラピ監督が自身の半生を綴ったグラフィック・ノベル。イスラム革命とイラン・イラク戦争で混迷するイランで生きるティーンの眼差しで社会を鋭く描き出した。ユーモラスで重厚、その面白さに感銘を受ける人が続出し、ベストセラーを記録し話題となった。本作はその原作をサトラピ監督自らが映画化。モノトーンを基調としたシンプルで力強い絵のタッチと、アニメーションでしか描けないリアリティを追求して見事に映像化してみせた。

フランス語版ボイスキャストには、実際の母娘であるキアラ・マストロヤンニとカトリーヌ・ドヌーヴ、祖母役を名優ダニエル・ダリューが担当。そして英語版キャストにショーン・ペン、イギー・ポップ、ジーナ・ローランズら個性豊かな面々が揃う。

今回の4Kレストア版には最新リマスター版の本編マスターを採用。新たに美しく蘇った映像と音は、新たな感動を呼び起こしてくれる。また、映像特典には2023年にフランスで再上映された際のサトラピ監督のトークセッションの様子を新たに追加。コロナ禍以降の世界に対するサトラピ監督の眼差し、女性とZ世代への力強いエールなどが収録されている。そのほかにも監督のシーン解説やメイキング映像など計64分の映像特典を収録。封入ブックレットには横浜市立大学准教授の山崎和美氏による解説を収録している。映画ファン・アニメファンは必携の完全版仕様。

ブルース・リーに憧れ、おかしな事には“NO！”と言い、“アイ・オブ・ザ・タイガー”を聴いて一念発起、ABBAよりやっぱりマイケル・ジャクソン、ヒジャブをこっそり取ればメークはバッチリ！ 国家や宗教の対立によって社会が過酷さを増しても自分らしさを失わないマルジの姿は、現代の世界に生きる私たちにしなやかに生きていく力を与えてくれる。

“民主主義は、西洋やアメリカが信じてきたのとは違って、爆弾を落とせば実現するものじゃない。

文化として育つものなの。“

――マルジャン・サトラピ（監督・原作・脚本）

■【スタッフ】監督・原作・脚本：マルジャン・サトラピ

■【声の出演】カトリーヌ・ドヌーヴ、キアラ・マストロヤンニ、ダニエル・ダリュー、ショーン・ペン、イギー・ポップ、ジーナ・ローランズ

■【データ】2007年/フランス作品/モノクロ・カラー/本編95分/原題：PERSEPOLIS

■【受賞】

2007年カンヌ国際映画祭審査員賞

2007年アカデミー賞長編アニメーション賞ノミネート

2008年セザール賞最優秀脚色賞、新人監督作品賞

2007年ロサンゼルス映画批評家協会賞 最優秀アニメーション賞

2007年ナショナル・ボード・オブ・レヴュー賞 表現の自由賞を反映した特別映画賞

2007年ニューヨーク批評家協会賞 最優秀アニメーション賞

1983年ボストン映画批評家協会賞最優秀ドキュメンタリー賞受賞/1983年英国アカデミー賞フラハティ・ドキュメンタリー賞ノミネート

ほか

■【コピーライト】(C) 2007 / STUDIOCANAL - FRANCE 3 CINEMA - Tous Droits Reserves

【製品情報】

ブルーレイ 品番：IVBD-1353 価格：5,800円（税抜）

DVD 品番：IVCF-5914 価格：4,800円（税抜）

■特典

1. マルジャン・サトラピ『ペルセポリス』を語る

2. 監督によるシーン解説

3. メイキング・オブ・『ペルセポリス』

4. 4Kレストア版予告編

5. 解説ブックレット封入

■発売日 2026年4月24日（金）

■発売元 株式会社アイ・ヴィー・シー

https://ivc-tokyo.co.jp/