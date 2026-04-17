パトカーや消防車などの人気のクルマがやってくる！5月5日開催！ 【入場無料】『ファミリーフェスタ in ポートアイランド 防災・防犯・救急を楽しく学ぼう』

株式会社神戸ポートピアホテル

株式会社神戸ポートピアホテル（ポートアイランド市民広場指定管理者）は、2026年5月5日（火・祝）、ポートアイランド市民広場で「ファミリーフェスタ in ポートアイランド 防災・防犯・救急を楽しく学ぼう」を開催いたします。

ファミリーフェスタ in ポートアイランド 防災・防犯・救急を楽しく学ぼう

本イベントは、地域の警察・消防・自衛隊、地域の協力のもと、子どもたちが交通安全や火災・震災などに関する知識を学び、防災意識を高めることを目的としています。また、多くのファミリーに来場いただくことで、地域の賑わい創出と活性化にもつなげていきます。会場では、本物のパトカーや消防車、救急車をはじめ、普段はなかなか見ることのできない水陸両用車や自衛隊車両を展示し、記念撮影もお楽しみいただけます。さらに、親子向け交通安全教室や、防犯のための格闘術体験や災害時に役立つロープワーク体験、水消火器体験や渡過（ロープ渡り）体験、AED体験、ARによる迷路の災害体験などの体験型イベントや警察や消防の制服や自衛隊の偽装網を着ての写真撮影など、親子で楽しめるイベントが多数開催されます。そのほか、消防レスキュー隊による迫力あるデモンストレーションや、イベントのフィナーレには兵庫県警察音楽隊による演奏会もお楽しみいただけます。加えて、キッチンカーの飲食コーナーやグッズ販売コーナーもご用意しております。

開催概要

■開催日時：

2026年5月5日（火・祝）10：00～15：00

■開催場所：

ポートアイランド市民広場 https://shiminhiroba.com/information/detail/56

〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目9番地2

ポートライナー「三宮」駅より約10分、「市民広場」駅下車すぐ

■参加方法：

入場無料／事前予約不要

※キッチンカー、グッズコーナーは有料

※荒天等でイベントを中止する際は当日7：00にポートアイランド市民広場ホームページにてお知らせします。

■主催：

ポートアイランド市民広場指定管理者 （株）神戸ポートピアホテル

■協力：

神戸水上警察署 神戸水上交通安全協会 神戸市水上消防署 神戸市水上防火安全協会

自衛隊兵庫地方協力本部 （一財）神戸観光局 港島自治連合協議会 神戸新交通（株）

サントリーフーズ（株） 神戸学院大学

■後援：

神戸市

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。