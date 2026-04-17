CUTIE STREET、3rdシングルCDのジャケットアートワークを公開！表題曲、収録曲も一部解禁

アソビシステム株式会社

8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが、2026年5月27日（水）発売の両A面3rdシングルCDのジャケットアートワークを公開。表題曲が『キュートなキューたい / ナイスだね』の2曲になること、さらにグループ初のユニット曲「I Amai Me Mind」と「Crush on you」がCUTIE盤、STREET盤にそれぞれ収録されることも解禁された。

通常盤ジャケット

MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催が決定するなど注目を集めるCUTIE STREET。3月に韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）出演に出演すると、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在900万回再生を記録。各国のユーザーから25,000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Apple Music トップ100：韓国」にも引き続きランクインしており、4月10日にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが「Melon Daily Hot100」にランクインするなど本国チャートにも登場している。

公開されたジャケットは、上品でオリエンタルな空間にぷっくりときらめくクリスタルやリボンモチーフのアイテムをあしらい、CUTIE STREETの魅力をぎゅっと詰め込んだKAWAII世界観を表現。メンバー勢揃いの初回限定盤、通常盤、さらにCUTIE盤、STREET盤はユニットカットとなっている。残りの1形態（きゅーすと盤）のジャケットは1週間後の4月24日（金）に公開予定。どんなアートワークになるのか期待しよう。

また、CUTIE盤、STREET盤にそれぞれ収録される「I Amai Me Mind」と「Crush on you」は、「かわいい（CUTIE）」と「かっこいい（STREET）」の2コンセプトに分かれたユニット曲として制作され、今年2月に開催されたファンクラブツアーで初披露された楽曲。川本笑瑠、古澤里紗、梅田みゆによる「I Amai Me Mind」は、スタンドマイクを使用し、コール＆レスポンスやメンバーそれぞれの見せ場を取り入れたアイドルらしい可愛さが際立つ一曲。一方、桜庭遥花、板倉可奈、佐野愛花、真鍋凪咲、増田彩乃による「Crush on you」は、著名アーティストの振付も手掛けるダンサーをコレオグラファーとして迎え、従来のアイドルダンスとは異なるエッジの効いたパフォーマンスが光る楽曲となっている。こちらの楽曲は4月21日（火）に配信リリース予定で、4月22日（水）には「I Amai Me Mind」、4月23日（木）には「Crush on you」のミュージックビデオが公開される予定。

＜シングルCD発売情報＞

CUTIE STREET 3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』

発売日：2026年5月27日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD

初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）

CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）

STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）

きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）

通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）

初回限定盤CUTIE盤STREET盤通常盤

【収録曲】

初回限定盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:ぷりきゅきゅ

CUTIE盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:I Amai Me Mind

STREET盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:Crush on you

通常盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

※きゅーすと盤収録曲は後日公開

★予約者優先 先着オリジナル特典★

■Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ

・CUTIE盤：「梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ」

・STREET盤：「板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ」」

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：「古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：佐野愛花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■楽天ブックス

・初回限定盤：増田彩乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：増田彩乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■ネオウィング

・初回限定盤：梅田みゆ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■セブンネットショッピング

・初回限定盤：川本笑瑠 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：川本笑瑠 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Joshin（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：板倉可奈 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Sony Music Shop

・初回限定盤：真鍋凪咲 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜CDリリースイベント情報＞

4月18日(金)【福岡県】ららぽーと福岡 4Fスポーツパーク（屋外）

4月24日(金)【愛知県】 ららぽーと名古屋みなとアクルス 1階 屋外イベントスペース「デカゴン」

4月26日(日)【大阪府】セブンパーク天美 平面駐車場

5月6日(水・祝) 【大阪府】大特典@グランキューブ大阪 イベントホール

5月9日(土)【広島県】大特典会@福山ビッグローズ

5月10(日)【福岡県】大特典会@博多国際展示場＆カンファレンスセンター4F

5月23日(土)【東京都】大特典会@ベルサール渋谷ファースト

5月24日(日)【東京都】大特典会@ベルサール渋谷ファースト

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

＜CUTIE STREET デビュー2周年公演情報＞

『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026』

日時：

2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：東京都 日本武道館

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/2ndanniversarylive

＜CUTIE STREET 単独LIVE情報＞

『CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day1』

日時：2026年5月30日（土） OPEN16:30 / START 18:30（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

『CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day2』

日時：2026年5月31日（日） OPEN14:00 / START 16:00（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

『CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1』

日時：2026年6月16日（火） OPEN16:00 / START 18:00（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

『CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2』

日時：2026年6月17日（水） OPEN15:30 / START 17:30（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X：https://x.com/CUTIE_STREET