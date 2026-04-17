【サンクゼールの丘、4月18日（土）リニューアルオープン】天気のいい日は手ぶらピクニック、雨の日はカフェでゆったり～Country Comfort～田舎の豊かさをご提供

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、2026年4月18日（土）、サンクゼールの丘（長野県飯綱町）をリニューアルオープンいたします。

天気の良い日はガーデンでピクニックを

広々とした開放感のあるガーデンが特徴のサンクゼールの丘。今回のリニューアルでは、新たに15アールのガーデンを整備しました。桜や紅葉を植えて、四季折々の景色を楽しむことができるエリアです。気持ちの良い日には、サンクゼールの丘で手ぶらで楽しめるピクニックが始まります。（ピクニックマットの無料貸し出しは、4月18日（土）から開始）

今回のリニューアルに合わせて、デリカテッセンには、ピクニックに最適な軽食メニューが仲間入り。焼きたての香り漂うランチと、グラスに注いだワインの味わいを青空の下で楽しむ--。準備に追われることなく、自然の音や季節の匂いに身をゆだねながら、心ほどける一日をお楽しみください。

落ち着いた寛ぎの空間が広がる店内カフェスペース

これまで屋外席が中心だった当店には、屋内のカフェスペースが新たに加わり、デリカテッセンのメニューも充実。ピクニックにぴったりな軽食から、ボリュームたっぷりのランチ、デザートまで取りそろえ、その日の過ごし方に合わせて自由にお選びいただけるラインナップになりました。夏の強い日差しや冬の寒さを気にせず、落ち着いた空間でワインやお食事、ジェラートをお楽しみいただけます。 日常の喧騒から少し距離を置き、流れる時間に身をゆだねるひととき。思い思いのスタイルで、ほっとひと息つける豊かな時間をお過ごしください。

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サンクゼール

「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。

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