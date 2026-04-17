「coody エアテント Familia Pro / Hub Shelter Pro」Makuake販売開始150分で3,000万円突破

株式会社W&W

合同会社COODY（本社：東京都）は、4/16に日本最大級の応援購入サイトMakuakeにて新商品 「coody エアテント Familia Pro / Hub Shelter Pro」を公開して、開始からわずか150分で売上3,000万円を突破するという異例のスタートを記録いたしました。

同時に、茨城県笠間市に新設した「coody笠間展示場」をオープンし、実際に体験可能なリアル拠点として一般公開を開始しております。

本取り組みでは、オンライン販売とリアル体験を融合した新しい販売モデルを展開し、商品理解をより深めていただける環境づくりを進めてまいります。

■商品紹介：coody エアテント Familia Pro / Hub Shelter Pro

両モデルともに、従来のテント設営の負担を軽減し、短時間で快適な空間を構築できる点が支持を集めています。

Familia Pro

ファミリーキャンプを想定した大型モデル

広い居住空間 高い居住性と通気性 グループ・家族利用に最適な設計

を特徴としています。

https://coody-jp.com/familia_pro/

Hub Shelter Pro

拡張性と機能性を重視したプロ仕様モデル

高耐久構造 多用途に対応できるレイアウト性 イベント・長期キャンプにも対応

といった用途に適しています。

https://coody-jp.com/habshelter_pro/

■coody笠間展示場について

茨城県笠間市にオープンしたcoody笠間展示場では、複数のエアテント製品を実際に体験できる環境を整備しております。

主な特徴

・実物サイズでの常設展示

・エアテントの設営・撤収体験が可能

・スタッフによる製品説明・比較案内

・購入前に使用感を確認できる体験型スペース

オンラインでは伝わりにくいサイズ感や空間の快適性を、実際に体験できる拠点として運用しています。

■展示場概要

coody 茨城物流・CSセンター

住所：〒319-0205 茨城県笠間市押辺2187-1



ご来場にあたってのご案内

・駐車場には限りがございます

・状況により、ご案内・ご対応ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■営業日

営業日・営業時間は公式サイトをご確認ください。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/dealer/)

■メディア・YouTube・インフルエンサーの皆様へ

coody笠間展示場では、メディア取材・撮影・体験を随時受け付けております。

・エアテントの設営体験

・撮影 レビュー動画

・YouTubeコンテンツ制作 SNSインフルエンサーによる現地体験発信 商品比較

・検証企画なども対応可能

現地ではスタッフがサポートし、スムーズな撮影・取材環境をご用意しております。



問い合わせ

https://coody-jp.com/toiawase/

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。