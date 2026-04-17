特設ページ「東京都こどもの日スペシャル」期間限定公開

東京都

東京都では、子供の笑顔につながる、子供の目線に立った様々なアクションを展開する取組として、「こどもスマイルムーブメント」を展開しております。

このたび、ゴールデンウィークを迎えるにあたり、その取組の一環として、都や区市町村、こどもスマイルムーブメントの参画企業・団体が実施する、子供向けのイベントやコンテンツ等を紹介する特設ページ「東京都こどもの日スペシャル」を下記のとおり公開しましたので、お知らせいたします。

記

１ 特設ページ「東京都こどもの日スペシャル」

「こどもスマイルムーブメント」公式ウェブサイト内に特設ページを公開します。

https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/stp/kodomonohisp_r8(https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/stp/kodomonohisp_r8)

特設ページはこちら ▼

２ 内容

ゴールデンウィーク期間中に子供が楽しめる、都や区市町村、こどもスマイルムーブメントの参画企業・団体が実施する取組、オンラインコンテンツ、「SusHi TechTokyo 2026 パブリックデイ」等のイベント（約３００件）

（掲載例）ワークショップ、体験、文化鑑賞、音楽、スポーツ、プレーパーク（冒険遊び場）、国際、

食べ物、科学（ロボット、デジタル等）、環境、展示・見学、セミナー 等

３ 公開期間

リアル恐竜体験（SusHi Tech Tokyo 2026 パブリックデイ）未来のモビリティ体験（Tokyo Mirai Weeks）生きもの観察（海の森公園）水上アクティビティ・スポーツ（カヌー・スラロームセンター）音楽フェスティバル（ラ・フォル・ジュルネ）スポーツ会場でのイベント（味の素スタジアム）

令和８年４月１７日（金曜日）から令和８年５月６日（水曜日・祝）まで

※４月２５日（土曜日）から５月６日（水曜日・祝）までのイベント等の情報を掲載。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

▲2050東京戦略