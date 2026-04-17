母の日に“選べる花ギフト”需要、昨年15,000鉢完売の花鉢シリーズを25種類に拡充【おいもや】

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役社長：関谷夕佳）は、2026年の母の日ギフトとして、花鉢シリーズのラインナップを25種類に拡充しました。母の日ギフトにおいてはカーネーションが約5割を占める一方で、鉢花やプリザーブドフラワーなどカーネーション以外の選択肢も約半数を占めています。さらに鉢花ギフトは特定の品種に偏らず複数の種類に分散して選ばれる傾向があることから、贈る相手の好みや用途に応じて選べるラインナップの強化を進めてきました。こうした背景を受け、ダリアやバラ、カラーなど6種類を新たに追加し、前年の23種類から25種類へと拡充しました。

カーネーション以外の選択肢として広がる花鉢ギフト

おいもやでは母の日ギフトにおける「選べる花」のニーズに対応し、ラインナップの強化を図りました。

母の日ギフトではカーネーションが定番として選ばれる一方で、「いつもと違う花を贈りたい」「贈る相手の好みに合わせて選びたい」といったニーズも一定数存在します。

おいもやではこうしたニーズに対応するため、カーネーション以外の花鉢を取り揃えたシリーズを展開し、毎年ラインナップの見直しを行ってきました。

ラインナップを強化し、選べる楽しさもプラス。

今回の追加により、花鉢シリーズは全25種類のラインナップとなりました。

定番のカーネーションに加え、多様な選択肢の中から選べる母の日ギフトとして提案しています。

昨年15,000鉢完売、継続的な人気

同シリーズは昨年、母の日ギフトとして約15,000鉢を完売するなど多くの支持を集めています。楽天市場においてもデイリーランキングで1位を獲得するなど、継続的な人気を得ています。

楽天市場でも毎年人気の花ギフト

毎年母の日には花の種類のラインナップを変更しながら販売を継続しています。

ダリアやバラなど6種類を新たに追加

鉢花ギフトは複数の種類に分散して選ばれる傾向がある中、2026年の母の日ギフトでは新たに、ダリア2種、バラ2種、カラー2種の計6種類を追加しました。

華やかさのあるダリアや、落ち着いた印象のバラ、すっきりとしたフォルムが特徴のカラーなど、幅広いテイストの花を取り揃えることで、贈る相手やシーンに合わせて選べる構成としています。

人気の高いダリア

バラの品種も追加

近年の注目品種も追加

花とスイーツを組み合わせたギフト

本商品には、おいもやの人気商品である「苺×さつまいもバウムクーヘン」をセットにし、花とスイーツを組み合わせた母の日ギフトとして展開します。

見た目の華やかさに加え、贈ってすぐに楽しめる点も特徴です。

おいもやでも人気の苺×さつまいもバウムクーヘンをセットにしました。

【商品開発担当者コメント】

「母の日の贈り物といえばカーネーションが定番ですが、近年は贈る相手の好みに合わせて花を選びたいというニーズも感じています。おいもやでは、カーネーション以外の選択肢として花鉢シリーズを展開し、毎年ラインナップの見直しを行ってきました。

今年は昨年人気だったダリアを中心に、バラやカラーなど新しい品種を追加し、より幅広い選択肢の中から選んでいただけるようにしています。」

【おいもや母の日ギフト2026】

25種から選べる花鉢＆バウムクーヘンセット

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/flower-dset14/

○選べる鉢植えのお花 １鉢

01.ダリア【タンピコ】

02.ダリア【メンドーサ】

03.ダリア【チェリーブラスト】

04.ダリア【テキーラ】

05.マーガレットの寄せ植え

06.ベコニア ボリアス

07.シャクナゲ【桜狩】

08.シャクナゲ【奥早出】

09.紫陽花【こんぺいとうブルー】

10.デュランタ

11.ゆり【シュガーラブ】

12.ゆり【ロザリン】

13.マダガスカルジャスミン（4号鉢）

14.バラ【マンダリナコルダナ】

15.バラ【タマラコルダナ】

16.バラ【スイートルビー】

17.バラ【スイートハートメモリー】

18.紫陽花【シルクサファイア】

19.カラー【ピンク】

20.カラー【イエロー】

21.バラリング

22.バラツリー・舞姫

23.寄せ植え【レッド】

24.寄せ植え【ピンク】

25.ブルーベリー

○苺とサツマイモのバウムクーヘン 1個

※お花とスイーツは同じ箱でのお届けとなります。

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主力事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの二代目干し芋」で、原料となるサツマイモの生産から加工まで 地元静岡県にこだわった品。

おいもや企業HP

https://www.oimoya.net/

おいもや楽天市場店 母の日ギフト特集2026

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/mothersday/index_sp.html