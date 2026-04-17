アニマル横町 ～どき☆どき　春は花より団子よりもPOP UP SHOP　の巻～が新宿マルイ アネックス 6FにてOPEN決定！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード(本社:東京都品川区,代表取締役:大塚 則和)は、2026年4月25日(土)より新宿マルイ アネックスにて、アニマル横町 ～どき☆どき 春は花より団子よりもPOP UP SHOP の巻～を開催いたします。

今回のイベントでは、『アニマル横町』の新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=111491

【イベント情報】

イベント名：アニマル横町 ～どき☆どき 春は花より団子よりもPOP UP SHOP の巻～

開催期間：2026年4月25日(土)～5月12日(火)

開催場所：新宿マルイ アネックス 6F

【ご購入者様特典】

【販売商品】

コレクションカード(ブラインド)

価格：550円(税込)

セット：8,800円(税込)

種類数：全16種

サイズ：約86mm×54mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ハート型ホログラムカンバッジ(ブラインド)

価格：550円(税込)

セット：6,600円(税込)

種類数：全12種

サイズ：約57mm×52mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ステッカー(ブラインド)

価格：660円(税込)

セット：4,620円(税込)

種類数：全14種(2枚1セット)

サイズ：約70mm×70mm以内

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コミックス表紙風アクリルマグネット(ブラインド)

価格：880円(税込)

セット：22,000円(税込)

種類数：全25種

サイズ：約53mm×80mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

両面ミニアクリルスタンド

価格：各1,320円(税込)

種類数：全4種

サイズ：全高約50～60mm

フォトフレームスタンド

価格：1,980円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W128×H129mm以内

デカアクリルスタンド

価格：各2,200円(税込)

種類数：全2種

サイズ：全高約H180mm

万年カレンダー

価格：2,420円(税込)

種類数：全1種

サイズ：H187mm×W130mm

ラメミニアクリルアート

価格：3,080円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約128mm×182mm

フェイス巾着

価格：各2,420円(税込)

種類数：全3種

サイズ：約200×230mm

トートバッグ

価格：各4,400円(税込)

種類数：全2種

サイズ：約W400×H350×D120（mm） 持ち手／約W35×H530（mm）

ふわふわブランケット

価格：6,600円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W900mm×H650mm

ハートミラー

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約115mm×160mm

クリアファイルセット

価格：1,650円(税込)

種類数：全3種

サイズ：A4

クリアポーチ

価格：1,760円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W170mm×H140mm

マウスパッド

価格：各2,200円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約180mm×220mm

グラス

価格：2,750円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約φ76mm×H151mm

ロングスリーブTシャツ

価格：6,050円(税込)

種類数：全1種

サイズ：Lサイズ

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

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Instagram：http://instagram.com/okomae_a245/

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)前川涼／集英社

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売