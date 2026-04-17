アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザが開催決定

株式会社コンテンツシード

今回のイベントでは、アニメ『呪術廻戦』5周年の新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください。

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=111880

【イベント情報】

イベント名：アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザ

開催期間：2026年4月24日(金)～5月17日(日)

開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 2F DiverCity+

イベント販売商品

クリアカード(ランダム) shopping ver.

価格：440円(税込)

セット：3,960円(税込)

種類数：全9種

サイズ：約55mm×91mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) shopping ver.

価格：605円(税込)

セット：4,840円(税込)

種類数：全8種

サイズ：直径約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダー shopping ver.

価格：各880円(税込)

種類数：全4種

サイズ：約H50mm

デカアクリルスタンド shopping ver.

価格：各2,200円(税込)

種類数：全4種

サイズ：約H180mm以下

硬質カードケースセット shopping ver.

価格：各1,430円(税込)

種類数：全4種

サイズ：B7・B8

ミニアクリルアート shopping ver.

価格：2,640円(税込)

種類数：全1種

サイズ：B6

アクリルジオラマ shopping ver.

価格：3,300円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W210mm×H148mm

ラバーデスクマット shopping ver.

価格：2,750円(税込)

種類数：全1種

サイズ：W460×H241mm

シートステッカー shopping ver.

価格：550円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約150mm×100mm

クリアカード(ランダム) shopping ミニキャラ ver.

価格：440円(税込)

セット：3,520円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約55mm×91mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) shopping ミニキャラ ver.

価格：550円(税込)

セット：4,400円(税込)

種類数：全8種

サイズ：直径約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルスタンド(ランダム) shopping ミニキャラ ver.

価格：825円(税込)

セット：6,600円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約H70mm以下

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アンブレラマーカー shopping ミニキャラ ver.

価格：各880円(税込)

種類数：全8種

サイズ：本体：約40mm以内 チャーム：約25mm以内

アクリルクリップ shopping ミニキャラ ver.

価格：各990円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約50mm以内

カンバッジスタンド shopping ミニキャラ ver.

価格：各1,980円(税込)

種類数：全8種

サイズ：直径約170×100mm

巾着 shopping ミニキャラ ver.

価格：各1,320円(税込)

種類数：全8種

サイズ：140mm×170mm

シートステッカー shopping ミニキャラ ver.

価格：550円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約150mm×100mm

POP UP SHOP ご購入者様特典

キッチンカー

イラストがラッピングされた、コラボキッチンカーが登場。

【お支払いについて】クレジットカード各種／国内QRコード決済各種／電子マネー各種

※現金はご利用いただけませんので、お客様にはご不便をおかけいたしますが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※1会計につきドリンク3杯、かき氷1点までご注文いただけます。

※かき氷特典について、「ODAIBA かき氷フェス2026」に参加する店舗も配布対象になります。

詳細はダイバーシティ東京 プラザ（https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3357232.html）にてご確認ください。

スタンプラリー

参加費：1,100円(税込)※各施設内にそれぞれ4カ所のスタンプが設置されています。※特典の交換はスタンプを押印した施設でのみ有効です。

スペシャル

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

公式URL：https://jujutsukaisen.jp/

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売