TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』×メイドカフェ「めいどりーみん」のコラボカフェが4月27日（月）より開催！

株式会社ネオディライトインターナショナル

株式会社ネオディライトインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木雄一郎）が運営するメイドカフェグループ「めいどりーみん」は、TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』とのスペシャルコラボイベントを開催いたします。

マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった二人の甘くて焦れったい恋の物語『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』。

そんな作品のヒロインの魅力が、めいどりーみんの世界観と重なり合う特別なコラボレーションを、ぜひこの機会にお楽しみください。

◆コラボページURL：https://maidreamin.com/corporations/otonarino-tenshisama/

【イベント情報】

■開催期間：2026年4月27日（月）～5月31日（日）

■WEBにて事前ご予約制

対象店舗のコラボプランご予約ページよりご予約をお願いいたします。

■対象店舗：

〈北海道エリア〉

めいどりーみん 札幌狸小路店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/dt85GE7SSfs7XFi)）

〈東京エリア〉

めいどりーみん 秋葉原 本店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/LN6Sh0XRTFgCTUS)）

めいどりーみん 秋葉原 AKIBA（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/jBn2cWk60106QeB)）

めいどりーみん アイドル通り店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/aLoKfhPcq0PRmNy)）

めいどりーみん 秋葉原 LIVE RESTAURANT Heaven'sGate（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/nby2rFpA2tJBwcL)）

めいどりーみん 外神田一丁目店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/hAdEpU0S3kXa7aA)）

めいどりーみん 池袋サンシャイン通り店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/mCKUXMvKTwk2XtX)）

めいどりーみん 新宿東口店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/V5xhuyvZeUEEPaa)）

めいどりーみん 渋谷 SHIBUYA（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/aZtTN82LgTVuJFB)）

〈名古屋エリア〉

めいどりーみん 大須招き猫前店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/sdiAEV63chvG5js)）

めいどりーみん 大須赤門通り店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/bnY783JWAPnX586)）

〈大阪エリア〉

めいどりーみん 大阪なんば店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/9qbXkBVBbcrUr76)）

めいどりーみん 大阪日本橋オタロード店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/QLaT8GYSE0rrvWt)）

〈九州エリア〉

めいどりーみん 小倉あるあるCity店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/rNKVi4DD83RJWxe)）

めいどりーみん 天神西通り店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/mEEDwNqXXY6hWt2)）

【コラボ内容】

１.ご予約でコラボ限定の“チェキ風”カードがもらえる「コラボ入国プラン」

２.対象店舗でオリジナルコラボグッズの販売

３.コラボコースターがもらえるオリジナルコラボメニューの販売

４.キャラクターパネルなどの店内装飾

５.Xキャンペーン参加で、抽選でキャラクターパネルをプレゼント

本コラボでは、TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』をイメージした限定メニューや、このコラボでしか手に入らないオリジナルグッズをご用意。さらに、来場者・注文者にはノベルティプレゼントもご用意しております。

１.ご予約でコラボ限定の“チェキ風”カードがもらえる「コラボ入国プラン」

コラボプランを事前予約してご来店いただいた方に、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定のチェキ風カードをお渡しします。

２.対象店舗でオリジナルコラボグッズの販売

描き下ろしイラストを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売いたします。

また4月27日(月)12時からめいどりーみんOFFICIAL STOREでも販売致します。

３.コラボコースターがもらえるオリジナルコラボメニューの販売

ヒロイン・椎名真昼やストーリーをイメージしたコラボメニューを開催店舗で販売いたします。

ご注文いただいた方にはオリジナルコースター（全6種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

４.キャラクターパネルなどの店内装飾

期間中、対象店舗に各キャラクターパネルが登場します！

５.さらに！Xキャンペーン参加で、抽選でキャラクターパネルをプレゼント！

ご予約特典のチェキ風カードを撮影して、Xにて「#天使様めいどりーみん」を付けて投稿すると！抽選で3名様にキャラクターパネル（非売品）をプレゼント！

▼めいどりーみん 公式X（@maidreamin_app）

https://x.com/maidreamin_app

■ご注意事項

※ご利用には事前予約が必要になります。

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

■著作権表記

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。

＜『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』について＞

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』とは、TOKYO MX他にて放送中の佐伯さん原作のアニメで、自堕落な一人暮らしを送る男子高校生・藤宮周（ふじみや あまね）と、学校一の美少女で「天使様」と呼ばれる椎名真昼（しいな まひる）が、隣人同士の交流を通じて惹かれ合っていく甘酸っぱいラブコメディ。雨の日に傘を貸したことをきっかけに、真昼が周の世話を焼き、次第に二人の距離が縮まり、お互いにかけがえのない存在になっていく物語です。

＜『メイドカフェめいどりーみん』について＞

めいどりーみんは、東京（秋葉原・渋谷・新宿・池袋）、名古屋（大須招き猫、大須赤門通り）、大阪（日本橋・なんば）、福岡（天神・北九州小倉）、北海道（札幌）、タイランド（バンコク、ランシット）、韓国（ホンデ）に展開するメイドカフェグループ。累計来店者数600万人突破！

■J-POPカルチャーや日本のエンタメ要素を取り入れ、毎シーズン新しいメニューやサービスをリリース。

■在籍メイドキャスト数700名以上。多数の個性あふれるキャストが在籍。

■人材育成制度も業界一力を入れており、初めて利用するお客様も楽しむことができる接客が定評。