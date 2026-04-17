【令和8年度版】施設基準のウェブサイト掲載ルールを公開しました（無料チェックリストPDF付）

株式会社ラボコート

医療機関のウェブサイト制作・運用・管理を行う株式会社ラボコート（所在地：東京都新宿区、代表取締役：小山貴芳、以下当社）は、令和8年度版に対応した療養担当規則および施設基準のウェブサイト掲載ルールをまとめた記事を公開しました。無料のチェックリストPDFと詳細な解説記事をご利用いただけます。

改定の背景

デジタル庁が中心となって推し進めているデジタル原則に伴い、従来、施設基準において院内掲示が求められていた事項についてウェブサイトへの掲示対応が必要となり、令和7年6月1日から原則義務化されました。

この掲示ルールは様々な法令や通知に渡って記載されていることから、当社では昨年から掲示義務の項目を分かりやすくまとめた解説記事およびチェックリストPDFを公開しています。この度、令和8年度の診療報酬改定に伴い、本解説記事とチェックリストの内容を改定しました。

令和8年度版の改定内容

令和8年度版では、以下の加算等についてウェブサイトへの掲載が追加されました（加算の名称変更を含む）。

療養担当規則関連（選定療養）

- 近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給

基本診療料

- 電子的診療情報連携体制整備加算（外医ＤＸ）- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算（歯医ＤＸ）- 電子的診療情報連携体制整備加算（入医ＤＸ）- 口腔管理連携加算（口腔管）- 身体的拘束最小化推進体制加算（拘束小）- 地域支援・医薬品供給対応体制加算（地薬供）- 回復期リハビリテーション病棟入院料（回）

特掲診療料

チェックリストPDFについて

- 遠隔電子処方箋活用加算（遠電）- 院内トリアージ実施体制加算（トリ体）- 救急時医療情報取得加算（救医情）- 訪問看護医療情報連携加算（訪看情連）- 医科連携訪問加算- 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算（地外薬供）- 歯科技工士連携加算（歯技連）- 内視鏡手術用支援機器加算（内手支機）- 電子的調剤情報連携体制整備加算（薬ＤＸ）

昨年に令和6年度版のチェックリストPDFを公開したところ、これまでに1,799件のダウンロードがありました。誠にありがとうございます。令和8年度版も引き続き、無料かつ登録不要でダウンロードできますので、ぜひご利用いただければと思います。

なお、医療機関だけでなく、同業者の方でも改変しなければチェックリストPDFを再配布していただいて構いません。

解説記事について

チェックリストPDFをダウンロード :https://labcoat.jp/wp-content/uploads/2026/04/keiji-20260417.pdf無料・登録不要

解説記事では各加算等におけるウェブサイトへの掲載事項について、具体的に説明しています。まずはチェックリストにて、自院で算定している加算等をピックアップし、それら項目について解説記事で詳細を確認していただければと思います。

令和8年度版 療養担当規則・施設基準のウェブサイト掲示ルール解説｜チェックリストPDF付

https://labcoat.jp/digital-principles-on-health-insurance/

解説記事を見る :https://labcoat.jp/digital-principles-on-health-insurance/無料・登録不要

会社概要

会社名：株式会社ラボコート

設立：2025年7月1日

代表取締役：小山貴芳

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿２丁目１２－１３ アントレサロンビル 2F

電話番号：03-6233-9647