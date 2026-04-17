株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年のYouTube収益化審査における最新の自動判定基準に対応した「収益化合格」自己診断シートをまとめた資料『【警告】AI動画は今、最も審査が厳しい。投稿前に必ずやる「収益化合格」自己診断シート｜2026年版』を無料公開しました。

本資料では、クリエイティブの独自性・情報利得・台本の脱AI臭・視聴者満足度・デジタル署名という5つの点検カテゴリと全13チェック項目を網羅し、チェック数に応じた推定合格率（85～95%・40～70%・15%以下）を診断できる実務シートとして構成されています。

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■ 「AI動画＝通りやすい」という常識が2026年に完全崩壊した現実

2025年7月15日以降に収益化停止となったチャンネルの約75%以上で、スクリプトの構造的類似性が確認されており、完全AI生成（スロップ）動画が収益化を維持できる確率はわずか15%という極めて危険な水準となっています。

YouTubeのアルゴリズムは「信頼性（Trustworthiness）」を定量スコアで自動判定する新フェーズに突入しており、Googleが導入した「Trust and Origin」指標によって情報の発生源と検証可能性が収益化の絶対条件として定義されています。

スクリプト類似度70%超・映像の重複ハッシュ値60%超・メタデータ不正という3つのトリガーのいずれかに該当するだけで即座に収益化停止の対象となるため、投稿前の自己診断が不可欠な状況となっています。

■ 「5%実写基準」と「C2PAデジタル署名」で収益化維持率95%を実現する手順

本資料では、45～60秒ごとにシーンチェンジや比較図・B-roll・実写カットを手動で挿入して編集指紋のテンプレート一致を回避する方法、台本冒頭30秒を自分の言葉で書き直すだけでBERTベースのセマンティック類似度スコアを大幅に低下させる手法、体験談を1つ挿入するだけで情報利得スコアを引き上げる効果を具体的に解説しています。

また、Adobe Premiere ProのContent Credentials機能によるC2PAデジタル署名の付与、EXIF・XMPメタデータを削除せずアップロードする手順、Schema.org形式での出典構造化による審査員の信頼獲得、さらにYouTube StudioのLikeness機能と政府発行IDによる本人確認完了が再審査の逆転合格率を大幅に向上させることを、数値根拠とともに示しています。

日本動画センターが提唱する「5%実写・独自素材モデル」により、制作費を従来の10万円から約1.5万円（約70%削減）に抑えながら収益化維持率95%を達成できる制作フローの全手順を本資料で公開しています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com