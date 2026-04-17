鉄道むすめ「早見だいや」の新グッズも販売開始！交通新聞社が「栗橋みなみ祭り」へ参加します

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤嘉道）は、2026年4月26日（日）に栗橋中央コミュニティーセンター（埼玉県久喜市）で開催される「栗橋みなみ祭り」に参加します。

2回目の参加となる今回は、新グッズ2点を含む「早見だいや」グッズを販売するほか、『東京時刻表』『小型全国時刻表』、鉄道書籍もラインナップします。ブースにお立ち寄りいただいた方には、早見だいやの名刺を配布します。

栗橋みなみ祭り（「栗だし市」と同時開催）

- 日時 : 2026年4月26日（日）9:00～14:30- 会場: 栗橋中央コミュニティセンター（埼玉県久喜市）※JR宇都宮線・東武日光線「栗橋駅」東口下車、徒歩約11分

第8回栗だし市（同時開催：栗橋みなみ祭り）が開催されます。（久喜市）(https://www.city.kuki.lg.jp/miryoku/community/1002879.html)

栗橋みなみ実行委員会オフィシャルHP（久喜市商工会）(https://www.kurihashi373.jp/cn_news/news.html)

新グッズ（スタンプノート・クリアファイル2点セット）

早見だいやデビュー1周年を記念してスタンプノートをリニューアル、人気のクリアファイルセットは、グリーン・オレンジVerを追加しました。

商品ラインナップ

- 早見だいやスタンプノート２. 700円(税込)- A4クリアファイル2点セット（オレンジ・グリーン） 800円(税込)スタンプノート２.クリアファイル２点セット（オレンジ・グリーン）

コラボ商品を含む早見だいやグッズ、『小型全国時刻表 2026年版』『東京時刻表 2026年首都圏大改正号』など時刻表・鉄道書籍を販売します。

販売予定の早見だいやグッズ一覧デザインは当日のお楽しみ

交通新聞社ブースにお立ち寄りいただいた方には、おひとり様1枚ずつ、早見だいやの名刺をお渡しします。

お問い合わせ先

- 早見だいや／交通新聞社についてのお問い合わせ

株式会社交通新聞社 時刻情報事業部営業課

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 ヒューリック御茶ノ水ビル TEL : 03-6831-6712