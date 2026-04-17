P’s-first橿原店　リニューアルオープンのお知らせ

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社（本社:東京都目⿊区、代表取締役：坂本 晴彦）は、奈良県橿原市「イオンモール橿原 ペテモ」内で運営している『P’s-firs橿原店』を、2026年4月17日にリニューアルオープンいたしました。

P’s-first直営店では、経営理念に沿い、ペットを信頼できる契約ブリーダーとの直接取引で受け入れ、獣医師が常駐するウェルネス管理センターで専門のスタッフが一頭一頭の健康チェックを行った上で、P’s-firstの店頭でご家族を探します。

子犬・子猫の健康と福祉を何よりも第一に考え、獣医師・愛玩動物看護師と獣医師監修の教育プログラムを受けた健康管理スタッフが常にペットの健康を守り、のびのびと成長できる衛生的な広いルームで過ごしています。そして、代官山高度医療センターをはじめとしたペッツファースト動物病院によって、万が一体調を崩した場合にも対応できる獣医療環境を整えています。

また、ペットの衝動買いを抑え責任ある終生飼養を推進するために、「ペットのお迎え前セミナー」をご契約の前に必ず視聴いただき、飼い主の責任と義務をご理解いただいた上でペットをお迎えいただいております。*1 （ペットのお迎え前セミナーはこちら(https://www.pfirst.jp/pickup_seminar.html)からどなたでもご覧いただけます。）このような取り組みを業界に先駆けて行うことで、ペットの幸せを第一に考えた、健全で責任あるペット販売を実現しています。

この度リニューアルオープンしたP’s-first橿原店も、ペットのウェルネスを最優先に考えた環境とサービスを整え、ペットとお客様に生涯にわたる幸せなペットライフを提供してまいります。

*1：ペットの健康を守るための獣医療について、下記のニュースレターよりご確認いただけます。

ペッツファースト 当社における獣医師・動物看護師の役割について(https://pfirst.jp/news_250711.pdf)

*2：「ペットのお迎え前セミナー」の詳細は、下記のニュースレターよりご確認いただけます。

ペッツファーストは、ペットをご購入される前のご契約者様へ「ペットのお迎え前セミナー」を実施しています。～ペットの衝動買いを抑え、責任ある終生飼養のために～(https://pfirst.jp/news_250226.pdf)

■P’s-first橿原店について

P’s-first橿原店はリニューアルオープンに伴い、ペットとお客様にとって、さらに快適な空間へと生まれ変わりました。

当社独自の社内資格「ペッツファースト社会化トレーナー」*3を取得したスタッフが常駐し、お客様のライフスタイルやご希望に合わせたペットをご紹介するとともに、安心してペットとの暮らしを始めていただけるようアドバイスを行います。

さらに、当社グループではペッツファースト動物病院やしつけサービス、ほっとサポート*4など安心で豊かなペットライフを実現するためのサービスを多数ご用意しております。グループ一丸となり、ペットとお客様の暮らしを生涯にわたってサポートいたします。

P’s-first橿原店 概要

【住所】 〒634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原3階 ペテモ内

【電話番号】 0744-21-1055

【営業時間】 10:00～20:00 ※休息時間：14:00～14:30

【定休日】 年中無休

【WEBサイト】 https://www.pfirst.jp/storedetails?storeId=651

*3：ペッツファースト社会化トレーナー資格の詳細は、下記ニュースリリースよりご確認いただけます。

ペッツファースト 獣医師監修社内資格制度「ペッツファースト社会化トレーナー」の導入について～ペットショップ内における子犬や猫の社会化期のために～(https://pfirst.jp/news_241218.pdf)

*4：ほっとサポートは、ペットライフのあらゆる場面で安心をお届けする、当社独自の総合サポートサービスです。

ペッツファーストほっとサポートの詳細(https://www.pfirst.jp/support.html)

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,255名（うち獣医師 98名 愛玩動物看護師 94名※業務委託含む）2026年3月末時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファーストホールディングス株式会社

総務本部 広報・CSRグループ

電話番号 03-6910-4500

担当者 西河・小野