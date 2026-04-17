【シリーズ累計210万部突破】宮島未奈『成瀬は信じた道をいく』が、ついに文庫化！　新潮文庫より6月24日（水）発売。

株式会社新潮社

累計210万部突破！ 各界から絶賛の声続々！ 2024年本屋大賞を受賞した、宮島未奈さんの単行本デビュー作『成瀬は天下を取りにいく』の続編、『成瀬は信じた道をいく』を新潮文庫より6月24日（水）に発売いたします。パワーアップした成瀬あかりに魅了されること間違いなしです！

■内容紹介

我が道を突き進む成瀬あかりの人生は、今日も誰かと交差する。お笑いコンビ「ゼゼカラ」ファンの小学生・北川みらい、娘の大学受験を見守る父・成瀬慶彦、バイト先に現れたクレーマー・呉間言実（くれまことみ）、観光大使になるべくして生まれた女子大生・篠原かれん。個性豊かな面々が新たな成瀬あかり史に名を刻むなか、幼馴染の島崎が故郷・大津市に帰省すると、成瀬が書き置きを残して失踪しており……。最高の主人公再び登場！ 2024年本屋大賞受賞作続編！

■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

1983（昭和58）年生れ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021（令和3）年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞。’23年同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。静岡書店大賞小説部門大賞、坪田譲治文学賞、本屋大賞など多くの賞に輝き話題となる。「成瀬あかりシリーズ」は『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』の三部作で完結した。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

■書籍データ

【タイトル】成瀬は信じた道をいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2026/6/24

【造本】新潮文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106142-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/