『HEROINES体育祭』の模様を「ABEMA PPV」にて2026年5月1日（金）18時30分より独占生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて『HEROINES体育祭』の模様を、2026年5月1日（金）18時30分より独占生放送することを決定いたしました。また、本イベントのチケットを4月17日（金）18時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した『HEROINES体育祭』は、HEROINES所属全25グループが参加する全力の体育祭です。昨年日本武道館公演を成功させ、若者を中心に絶大な人気を誇る「iLiFE!」をはじめ、個性豊かな多数のアイドルグループが所属する「HEROINES」は、ライブやイベントを中心に精力的な活動を展開しており、各グループの特色を生かしたパフォーマンスや企画で多くのファンを魅了しています。本イベントは、そんなHEROINESのアイドル総勢約150名が一堂に会し、グループの垣根を越えて“本気”で挑む一夜限りの体育祭です。今回はメンバーカラーを基にチーム分けが行われるため、普段は見られない横断的なチーム編成が実現し、そこから生まれる新たな絆やドラマも見どころの一つとなります。アイドルとしての“可愛い”姿はもちろん、ガチの競技に全力で挑む真剣な表情や、勝利を目指してぶつかり合う熱い一面など、通常のステージパフォーマンスとは一味違う彼女たちの魅力をご堪能いただけます。HEROINESの全組が集結する史上最大規模の体育祭イベント。可愛さと本気が交差する、ここでしか見られない熱狂の一夜にぜひご注目ください。

さらに、メンバー実況付きチケットをご購入いただくと、メインアングルに加えて各チーム選抜メンバーが競技ごとに入れ替わり、本編映像やXにて指定ハッシュタグでご投稿いただいたコメントを見ながら配信する実況アングルをお楽しみいただけます。最後の『全員リレー』では、レースの流れが全体的に分かる映像でご覧いただけます。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、4月17日（金）18時からチケットの販売（※1）を開始し、一般チケット2,000円（税込）、メンバー実況付きチケット2,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。彼女たちの熱いパフォーマンスと真剣勝負に、ぜひご注目ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途一般チケット200円、メンバー実況付きチケット200円の手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『HEROINES体育祭』独占生放送概要

※画像をご使用の際は、【(C)imaginate Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

▼出演者

iLiFE!、のんふぃく！、夜光性アミューズ、ドレスコード、AdamLilith、MEGAFON、iON!、Ill、TENRIN、chuLa、アキシブProject、ナナコロビヤオキ、パラレルサイダー、パラディーク、CAL＆RES、ポンコツコンポ、ZUTTOMOTTO、LADYBABY、テンシンランマン、Pastel Closet、ラストシーン、フルコース、ヒロインズ研究生、ヒロインズ研究生大阪、その他

【MC】

森香澄, リンダカラー∞

▼生放送日時

2026年5月1日（金）18時30分開演 （放送開始18時～）

▼見逃し配信

2026年5月31日（日）23時59分まで

▼視聴料金

一般チケット：2,000円（税込）

※アプリでのご購入は200円の手数料を含みます

メンバー実況付きチケット：2,500円（税込）

※アプリでのご購入は200円の手数料を含みます

▼販売期間

2026年4月17日（金）18時～2026年5月31日（日）18時

▼購入者全員特典

本配信チケットをご購入いただいた方全員に、「体育祭の裏側 メイキング」映像をプレゼント！

総勢約150名のHEROINES所属アイドルが集結した「HEROINES 体育祭」の裏側に完全密着！

普段のライブでは見られない「グループの垣根を越えた」メンバー同士の交流や、舞台裏でのワチャワチャをたっぷりお届けします！

※イープラスにてチケットを購入いただいた場合もお受け取りいただけますが、クーポンコードを使用しなければ特典をお送りできません。見逃し配信終了までにクーポンコードの入力をお願いいたします。

※特典の送付は6月までにABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※特典の視聴期限終了後の送付はいたしません。またダウンロードは不可となりますので必ず視聴期限内に視聴してください。

▼放送URL

https://abema.tv/live-event/b962b0f3-b27a-430c-844a-3605832acb02

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ