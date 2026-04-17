夜の遊園地に2,000人！ 大合コン開催！

ツネイシアミューズメントビレッジ株式会社(C)みろくコンパ実行委員会

遊園地「みろくの里」（広島県福山市）は、2026年5月23日（土）、夜の遊園地貸切にした大型交流イベント「みろくコンパ ～ 夜の遊園地！まるっと貸し切り！大合コン！ ～」 を開催します。

本イベントは、夜の遊園地という非日常空間を舞台に、男女が自然に声を掛け合える体験型イベントとなっています。

ライトアップされた園内を歩きながら会話を楽しんだり、アトラクションに乗ったりと、遊園地ならではのシチュエーションの中で交流が生まれます。

夜の遊園地で出会い放題！

これまでに「みろくの里」にて4回、このような大合コンイベントが開催され、毎回2,000名以上が参加。

園内のあちこちで新しい出会いが生まれる人気イベントとして、多くの参加者に楽しまれてきました。

今回の開催では、企画内容をさらに充実させ、遊園地ならではの楽しさと出会いをより融合させたイベントとして実施します。

また広島県は、若者の県外流出率が高い地域の一つとも言われています。

「みろくコンパ」は、県内の若者がこの地域で出会い、交流し、地元をより好きになってもらうことを目的に開催しているイベントでもあります。

夜の遊園地という特別な空間で、

新しい出会いと、忘れられない思い出が生まれる一夜をお届けします。

□「みろくコンパ ～ 夜の遊園地！まるっと貸し切り！大合コン！ ～」の概要

▪ 広大な遊園地を舞台にした交流イベント

広い園内を自由に歩きながら交流できるため、参加者同士が自然に会話を始められる環境をつくります。

▪ マッチング率を高める企画

多数の参加者の中からご自身の相性に合ったタイプを絞り込みながら、理想のお相手を見つけていただける企画など、満足度の高い出会いの機会を創出し、マッチング率の向上を図ります。

▪ アトラクションも乗り放題

観覧車やアトラクションを楽しみながら交流できるため、自然と距離が縮まる“出会いのチャンス”が生まれます。

▪ 飲み放題（アルコールあり）

会場内ではドリンク飲み放題を提供。アルコールも用意し、リラックスした雰囲気で交流を楽しめます。

アトラクション乗り放題！

▪ カップル成立者には特別なご褒美 ～世界で活躍するシェフのオードブルと特別スイーツ～

見事カップルとなった参加者には、元ミシュラン２つ星の副料理長であり世界で経験を積んだシェフによる特別料理と、国内外の数々の大会で優勝経験を持つパティシエによるチョコレートなど特別なスイーツを提供。出会いの瞬間をより思い出深いものにします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181413/table/1_1_516bb392016d4fe0e4f6bfb26c576407.jpg?v=202604170651 ]

▪ 出会いをつくる“おせっかい役”

イベント会場には、参加者同士の出会いを後押しする存在としてパーティーロッカー「渋谷のあっくん」が登場します。

会場内を回りながら参加者の交流をサポートし、より多くの出会いが生まれるようイベントを盛り上げます。

「パリピの教祖」として活動をスタートし、ユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。

2016年には渋谷観光大使に就任。現在はMCやプロデュース業を中心に活動。

□イベント概要

イベント名：みろくコンパ ～ 夜の遊園地！まるっと貸し切り！大合コン！ ～

開催日 ：2026年5月23日（土）

開門 ：18:00

開催時間 ：18:30～21:00

会場 ：遊園地 みろくの里（広島県福山市藤江町638-1）

主催 ：みろくコンパ実行委員会

夜の遊園地という特別な空間で、アトラクションや交流イベントを楽しみながら、新しい出会いと思い出に残る時間を提供します。

会場：みろくの里

1989年に開業。広大な敷地に「アトラクションゾーン」「いつか来た道」「ダイナソーパーク」を併設。夏はレジャープール、冬はイルミネーションなど、1年を通じて家族で楽しめるレジャー施設。

https://mirokunosato.com/

＜問い合わせ先＞みろくコンパ実行員会