CBTソリューションズ、「令和の虎EXPO 2026」に出展！ビジネスの未来を切り拓く4ブランド「NORTH HWAN・野口塾・日本未来会議・HelpNAVi」が集結

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

試験運営およびシステム開発のDXを推進する株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：野口功司）は、2026年4月26日(日)に東京国際フォーラムで開催される日本最大級のビジネスエンターテインメントの祭典「令和の虎EXPO 2026」に出展することをお知らせいたします。

今回の出展では、CBTソリューションズが展開する「NORTH HWAN（ノースファン）」「野口塾」「日本未来会議」「HelpNAVi（ヘルプナビ）」の4つのプロジェクト・サービスが一堂に会し、多様化する現代のビジネス課題に対し、CBTソリューションズならではの多角的なアプローチを提示します。

■出展の背景

CBTソリューションズは、試験運営のDX（デジタルトランスフォーメーション）を通じて、日本の教育・評価の基盤を支えてまいりました。現在はその知見を活かし、「NORTH HWAN」「野口塾」「日本未来会議」「HelpNAVi」などの多角的な事業を展開しています。

これらの事業はすべて、これからの未来を担う企業や個人の活動を盛り上げ、その挑戦を後押しすることを目的としています。本EXPOでは、領域の垣根を越えてこれらを融合させることで、一人ひとりが能力を発揮し、持続的な成長を実現するための新しい社会インフラの形を提案いたします。

■ 展示ブースの見どころ

今回のブースでは、韓国から直接仕入れたこだわりの古着やアウトドアアイテムの展示・販売を行うほか、開発中の新サービスのデモ体験を実施いたします。会場では各プロジェクトの展示をご覧いただけますので、展示品の閲覧から新サービスの試用まで、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

1. NORTH HWAN（ノースファン）

【シングルマザーの経済的自立を支援する、リユースビジネスの新しい形】

社内ベンチャーから誕生した、長野・下諏訪を拠点とする「THE NORTH FACE」専門の古着セレクトショップです。育児や家事、あるいは様々な事情により「家から出ることが難しい」状況にあるシングルマザーの方々を支援することを真の目的としています。自宅にいながら取り組める副業・スモールビジネスの仕組みを構築し、一点物の価値を世界へ届ける仕事を通じて、経済的な自立と社会との繋がりを創出する「救済」の形を目指しています。

この支援の輪を広げるため、「代理店展開」にも注力しています。個人が在庫やノウハウを抱え込むリスクを軽減し、誰もが参入しやすいプラットフォームを提供することで、より多くのシングルマザーの方々が「経営者」として自立できる仕組みを整えています。

この代理店モデルを日本国内のみならず、将来的な世界展開も見据えて強化してまいります。世界的に需要の高い一点物（古着）を武器に、困難な環境にある女性たちが自身の力で人生を切り拓ける「実利を伴う支援」を追求していきます。

【このような方におすすめ！】

☑ サステナブルなビジネスや社内ベンチャー制度に興味のある経営者・新規事業企画担当者様

☑ 一点物のTHE NORTH FACEアイテムを手に取り、その品質を確かめたいファンの方

☑ 家事・育児と両立しながら、在宅で本格的なスモールビジネスを始めたい女性の方

2. 野口塾

店長 公式Instagram :https://www.instagram.com/north_hwan/【経営の実践知を共有し、共に成長を目指す学びの場】

ビジネスの成功に不可欠な「知識・経験・人脈」を構築するための学びのプラットフォームです。単なる座学に留まらず、変化の激しい時代を生き抜くための実践的な経営判断やキャリア形成の場を提供します。

現状を打破したいと願う経営者や個人事業主が、互いに切磋琢磨し、具体的な成長の指針を見出すことを目的としています。代表の野口功司が実体験から得た「課題を乗り越えるための視点」を共有することで、参加者一人ひとりが自信を持って次の一歩を踏み出せる環境を整えています。

塾内では、単なる交流に留まらない、質の高い人的ネットワークの構築を重視しています。志を同じくする仲間との繋がりを通じて、新たなビジネスチャンスの創出や、相互の課題解決を支え合う「実利を伴うコミュニティ」を目指しています。

【このような方におすすめ！】

☑ ビジネスを加速させるための「質の高いネットワーク」を求めている経営者・個人事業主様

☑ 現状のスキルセットやマインドセットに不安を感じ、確実な成長の指針を求めている方

☑ 令和の虎・野口功司が提唱する「成功のメソッド」を直接体感したい方

3. 日本未来会議

野口塾 公式サイト :https://cbt-s.com/noguchi-salon/【議題に対しアツく議論を交わすYouTube番組】

日本社会が直面する政治、経済、ビジネスといった多岐にわたるテーマに対し、出演者が本音でアツく議論を交わすYouTube番組です。動画の枠を超え、視聴者と共にこれからの日本のあり方を考え、刺激を与え合える場を目指しています。

政治や経済の複雑な問いに対して、それぞれの立場から意見を出し合うことで、課題の論点を整理していきます。議論を通じて視聴者の方々が自身の考えを深めるきっかけを提供し、未来を担う一人ひとりが主体的に社会と関わることを後押ししたいと考えています。

番組内での議論をきっかけに、新しい繋がりやコミュニティが生まれることを大切にしています。画面越しに熱量を共有するだけでなく、視聴者と共にこれからの時代に向けた、前向きな活動のきっかけ作りを続けてまいります。

【このような方におすすめ！】

☑ 教育、IT、地方創生など、日本の将来に関わるテーマに関心の高い方

☑ YouTubeを通じたメディア発信や、社会課題の可視化に関心のある方

☑ 番組のファンで、今後の活動やコラボレーションに興味をお持ちの方

4. HelpNAVi

日本未来会議 公式サイト :https://cbt-s.com/lp/nihon-miraikaigi/【問い合わせ対応の負担を軽減し、現場の業務効率化を支援するFAQチャットボット】

24時間365日の自動応答により、カスタマーサポートへ寄せられる重複した問い合わせの削減に特化したツールです。定型的な質問への対応を自動化することで、現場の業務効率を高めることを目的としています。

もともとは、CBTソリューションズが手がける試験運営において、自社コールセンターに集中する膨大な問い合わせをいかに削減するかという自社の課題から開発されました。現場で実際に発生する困りごとを解決するために自社開発したシステムだからこそ、導入後の運用負荷を抑えながら、着実に問い合わせ件数を削減していくための仕組みが詰まっています。

試験運営というミスが許されない現場で磨かれた知見を活かし、スタッフが本来向き合うべき複雑な案件に集中できる環境を整えます。最新の技術を、誰もが使いこなせる効率化の手段として提供することで、未来を担う企業の組織運営を地道に下支えすることを目指しています。

【このような方におすすめ！】

☑ CS部門の負担軽減と、対応スピードの向上を両立させたいDX担当者様

☑ 最新のAI技術を、どのように実業務へ落とし込むべきか検討中の経営者様

☑ 「導入しやすく、効果が見えやすい」チャットボットを探している企業様

★【令和の虎EXPO限定】非公開の新サービスを初披露！あなたが「名付け親」になるチャンスも？

HelpNAVi 公式サイト :https://cbt-s.com/helpnavi/

今回の「令和の虎EXPO」ブース内では、現在開発を進めている「未発表の完全新サービス」を限定公開いたします。

さらに、この新サービスの名称を来場者の皆様から募集する企画を予定しています。あなたの案が、次世代のスタンダードとなるサービス名に採用されるかもしれません。

「IT企業が仕掛ける新しい挑戦」をいち早く体験し、その歴史の1ページに加わってみませんか？専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、ビジネスのご相談はもちろん、企画への参加だけでも、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 開催概要

みなさまとお会いできることを、楽しみにしています！

令和の虎EXPO 2026

日程： 2026年4月26日(日) 10:00～17:00

会場： 東京国際フォーラム 地上広場（C/D）

ロビーギャラリー（E2側）E2

東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

主催： 令和の虎（株式会社MONOLITH JAPAN）

公式サイト： https://pasotaro.com/toraexpo2026/

■ CBTソリューションズについて

試験運営（CBT・PBT）のトータル委託、システム開発、データ分析など、多岐にわたるソリューションを提供。国家試験や検定試験のデジタル化を牽引し、教育・ITの力で社会課題の解決に取り組んでいます。

会社名： 株式会社CBTソリューションズ

代表者： 代表取締役 野口 功司

所在地： 東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

URL： https://cbt-s.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社CBTソリューションズ 新規事業企画室

Email： biz_admin＠cbt-s.com