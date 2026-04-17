地域×介護×動物がつなぐ新しい交流拠点大型犬ふれあいカフェ「セラピーメイト世田谷店」4月25日（土）オープン

株式会社GoWest

大型犬とのふれあいを通じて心のケアと地域交流を提供する「大型犬ふれあいカフェ“セラピーメイト”」は、2026年4月25日、世田谷区の介護施設に併設された地域交流施設内に「セラピーメイト世田谷店」をオープンいたします。

土日祝限定で営業し、大型犬だけでなく小型犬とのふれあいも提供。小さなお子様からご高齢の方まで幅広い世代が楽しめる“地域に開かれた交流拠点”として運営します。

また、事前予約制を導入し、2026年4月16日より予約受付を開始いたします。

■ご利用について

料金 ：お一人様 2,500円（税込）

営業日 ：土日祝のみ

営業時間： 土 11:00～17:00

日祝 10:00～17:00

※1コマ45分入替制

※混雑時は入場制限を行う場合があります

■予約について

予約受付開始日：2026年4月16日

利用方法：事前予約制

（詳細は公式サイト・SNSにて案内）

予約サイト：https://therapycafemate.jp.net/

※定員に達し次第、受付を終了する場合があり。

背景｜介護施設の「地域に開かれた場」づくりと集客課題

近年、介護施設には地域とつながる「開かれた場」としての役割が求められています。

一方で、交流スペースは十分に活用されていないケースも多く、継続的な集客や賑わい創出が課題となっています。

本取り組みでは、セラピードッグという“目的来訪を生むコンテンツ”を導入することで、自然に人が集まる仕組みを構築し、施設と地域の新しい関係づくりを目指します。

大型犬ふれあいカフェ「セラピーメイト」世田谷店４つの特徴

特徴１.｜週末限定だからこそ生まれる「特別な体験」

土日祝のみ営業とすることで、日常の中に“特別な時間”として訪れたくなる場を創出。

ゆったりと大型犬とふれあえる環境を提供します。

特徴２.｜大型犬＋小型犬で幅広い世代に対応

大型犬の包容力あるふれあいに加え、小型犬も在籍。

小さなお子様や初めて犬と接する方でも安心して楽しめる環境を整えています。

特徴３.｜安心して過ごせる運営設計

犬と人の双方に配慮した運営ルールを設け、無理のない距離感でふれあえる環境づくりを行っています。ご利用前にはふれあい方のご案内を行い、初めての方でも安心してご利用いただけます。

特徴４.｜介護施設×地域交流の新しい活用モデル

平日は施設としての機能を維持しながら、週末は地域に開放。

施設と地域双方に価値を生む新しいスペース活用の形です。

店舗概要

店舗名 ：大型犬ふれあいカフェ「セラピーメイト」世田谷店

オープン日：2026年4月25日（土）

内容 ：大型犬を中心としたセラピードッグとのふれあい体験サービス

所在地 ：東京都世田谷区給田5-9-5千歳敬心苑 地域ふれあいホール内

※本ふれあいカフェの運営は当団体が行っております。

『千歳敬心苑様』とは運営が異なるため、受付でのご案内はできかねます。

ご来場の際は、直接「地域ふれあいホール」へお越しください。

代表コメント

「地域の中で、人が自然と集まる場所をつくりたい」介護施設の中にあるスペースだからこそ、“外から人が訪れる理由”をつくることが大切だと考えています。

セラピードッグとのふれあいが、人と人をつなぎ、世代を超えた交流が生まれるきっかけになれば嬉しいです。

■お問い合わせ先

一般社団法人日本セラピーメイト協会 広報担当

TEL：03-5843-6390

MAIL：serveisland0624@gmail.com

HP：https://therapymate.jp/