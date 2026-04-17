全種目500円＋パルクール体験も！親子で遊び尽くす「こども運動会」開催【大阪・岸和田】

株式会社antiqua

全種目500円、1種目150円から参加できる親子向けイベント「第3回 こども運動会 in WHATAWON」を4月18日（土）に開催します。

玉入れやキャタピラレースなどの運動会競技に加え、学年別で参加できるパルクール体験も実施。

さらにキッズ忍者チャレンジも同時開催し、1日中体を動かして遊べる週末イベントです。

親子で楽しめる参加型イベント。景品＆参加賞あり

参加費は全種目500円／人、1種目150円。

気軽に参加できる価格設定で、初めての方でも安心してご参加いただけます。

優勝者には景品、参加者には参加賞もご用意しており、参加するだけでも楽しめる内容となっています。

玉入れ・キャタピラレース・二人三脚など人気競技が集合

子どもたちが主役となり、思いきり体を動かして楽しめる本イベントでは、定番の運動会競技に加え、今注目のパルクール体験もご用意。

本イベントでは、子どもだけでなく保護者の方も一緒に楽しめる競技をご用意しています。

特に二人三脚レースは、親子で力を合わせて挑戦できる人気コンテンツ。

親子で一緒に参加できる内容として、幅広いご家族にお楽しみいただけます。

学年別で安心！各回10～15名限定のパルクール体験を開催

当日は、子ども向けのパルクール体験イベントも開催します。

＜開催スケジュール＞

・13:00～14:00（低学年）定員10～15名

・15:00～16:00（高学年）定員10～15名

学年別に分けることで、無理なく安全にチャレンジできる内容となっており、初めての方でも安心してご参加いただけます。

各回少人数制のため、一人ひとりがしっかり体験できるのも魅力です。

開催概要

イベント名

第3回 こども運動会 in WHATAWON

開催日時

2026年4月18日（土）こども運動会 13:00～15:00

※キッズ忍者チャレンジ 11:00～17:00

会場

WHATAWON 芝生エリア／フロアディスコボール





こども運動会 参加費

全種目：500円／人

1種目：150円

パルクール体験

13:00～14:00（低学年）定員10～15名

15:00～16:00（高学年）定員10～15名

特別コンテンツ

キッズ忍者チャレンジ（11:00～17:00）

参加費：1人500円

参加方法予約優先／当日参加OK※空きがある場合にご案内予約はこちら :https://form.run/@antiqua-zHic7WsMUGE98MR9r4Mhペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/