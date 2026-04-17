【FERRAGAMO】母の日に贈る、フェラガモを象徴するアイコニックなアイテムギフトセレクション

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモは、母と娘の間で育まれる特別な絆へのオマージュとして、2026年の母の日コレクションを発表。「The Things I Have Learned from you（あなたから学んだこと）」を物語のコンセプトに本コレクションが描き出すのは、親と子に共通する普遍的な真実 - 最も深い愛情やエレガンスとは、誰かに教えられるものではなく、人生を形づくる日々のささやかな所作の中で自然に受け継がれていくものだということ。

2026年の母の日コレクションは、日常の中で繰り返される所作にフォーカス。母がバッグを持つ仕草、シルクスカーフを纏う何気ない動き、そして自らの装いに宿る静かな自信。娘がそうした優雅さを自然に映し取っていく姿を讃えながら、私たちの日常に息づく瞬間を、ブランドの歴史あるアイデンティティと現代的なエレガンスの視点を通じて、時代を超えて受け継がれる美の形として再解釈した。

本コレクションは、世代をつなぐ、実体のある架け橋として、フェラガモを象徴するアイコニックなデザインの数々を厳選して展開。

その中心となるのが、新作「Hug Soft XS (ハグ ソフト XS)」。コンパクトでありながら決して制限されることのない存在感を放つ「Hug Soft XS」は、フェラガモならではの卓越したクラフツマンシップを、現代のライフスタイルに寄り添うフォルムへと昇華。手にしたときの優雅さ、動きに寄り添う軽やかさ、そしてさまざまなシーンに自然に溶け込む汎用性を兼ね備えている。軽量で機能的なこのバッグは「Hug（ハグ）」バッグコレクションの自然な進化形として、その世界観を広げている。

カラーリングには、内装と外装のコントラストを生かした調和のとれた新たなパレットを採用し、コニャック×ダークブラウン、ダスティピンク×トープ、トープ×ダスティピンクに加え、バーガンディの内装を備えたクラシックブラックが揃う。

新作「Hug Soft XS」と並んで展開される、シルクスカーフとバンドゥのスペシャルセレクションは、象徴的なプリントとフラワーモチーフというブランドの伝統を映し出し、花々や葉、花びらを繊細に配置し、フェラガモのアーカイブに残るアイコニックなシューズデザインを描いている。

さらに、フェラガモのアルチザナルな精神を体現する新作として、レザーで精緻に表現されたパリア・ ディ・ヴィエンナの編み模様が印象的な、フラップとガンチーニクロージャーを備えたスモールバッグも 登場。

ブランドのフェミニニティを象徴するアイコニックなヴァラ リボンは、洗練されたスリングバックパンプスのセレクションを彩り、受け継がれる伝統を現代に寄り添うシルエットで表現。

最後に、アイウェアとレザーベルトの洗練されたラインアップが揃い、女性の個性をさりげなく引き立てる仕上げとして、このセレクションを締めくくる。