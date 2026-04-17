QUIKSILVER × DOGTOWN　サーフィンとスケートボードのルーツが交差するレジェンド級コラボ、4/24発売！

ボードライダーズジャパン合同会社

ボードライダーズジャパン合同会社（東京渋谷区 代表：サミー ユー）が有する、ボードライディングスポーツにおけるリーディングブランド「QUIKSILVER（クイックシルバー）」は、伝説的なスケートボードカルチャーの象徴であるDOGTOWN（ドッグタウン）との限定カプセルコレクションを、2026年4月24日（金）より発売いたします。

時代を創った2つのアイコンによる共演

70年代ベニスビーチ、サーフィンのスタイルをストリートへと持ち込み、現代スケートボードの礎を築いた「Z-BOYS」。その熱狂の中心に在ったのがDOGTOWN。スケートボードをアートとパンク、そしてライフスタイルへと変貌させた伝説的ブランドである。

一方、同時代にオーストラリアで誕生、革新的なボードショーツを生み出し、瞬く間に世界中のサーファーの支持を得て、サーフィンをカルチャーへと昇華させたQUIKSILVER。

これは単なるアパレルのコラボレーションではない。SURFとSKATE、海とストリートが互いにリスペクトを捧げた、歴史の証明である。

コレクションの特徴

本コレクションでは、DOGTOWNのアイコニックな「クロスロゴ」と、QUIKSILVERの象徴である「マウンテン＆ウェーブ」を融合させたスペシャルロゴを採用。

70-80年代のアーカイブを彷彿とさせるカラーリングとグラフィックプリント。ヴィンテージな風合いを再現したピグメント加工。また、軽量でドライタッチな速乾素材を採用するなど、現代のテクノロジーと当時の空気感を融合させたコレクションに仕上がっている。

・商品ラインナップ：Tシャツ、ショートパンツ、キャップ、ソックス、バンダナ

QUIKSILVER × DOGTOWN

発売日：2026年4月24日（金）

QUIKSILVER公式オンラインストア ht(https://boardriders.co.jp/pages/quiksilver)tps://boardriders.co.jp/pages/quiksilver(https://boardriders.co.jp/pages/quiksilver%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3)

および、全国のQUIKSILVER STORE、BOARDRIDERS STOREで発売致します。

※コレクションページは4月24日公開予定です

ABOUT QUIKSILVER

クイックシルバーは、1969年にオーストラリアで、二人のサーファーによるボードショーツ作りから始まりました。独自のライフスタイルを大切にし、情熱・本物志向・革新性を根本的な価値として掲げています。ブランドのアイデンティティはロゴにも表れており、波の中に山が描かれたデザインは、海や雪山といったボードスポーツのフィールドへの深い結びつきを象徴しています。またQUIKSILVERは、最高峰のアスリートやボードスポーツ史に残るビッグイベントと常に密接に関わってきました。

QUIKSILVER 公式Instagram

https://www.instagram.com/quiksilver_japan/

ABOUT DOGTOWN

1980年代、カリフォルニア・ベニスビーチ。サーフショップ ZEPHYR でたまっていたアルバとジェイアダムス、ペラルタが結成した Z-BOYS から全てが始まりました。創設者は Z-BOYS のメンバーであり、スーサイダルテンデンシーズのフロントマン、マイク・ミューアの実兄でもあるジム・ミューア。グラフィックを務めるのはアイコンのクロスロゴを始め、数々のスケートアートを輩出したレジェンドブルドックことウェス・ハンプストン。ブランド名は、当時廃墟と化していたベニスの一画の通称。不良たちの溜まり場であると同時に、サーフィン、カスタム・カー、グラフィティ、ストリート・ギャング、そしてスケートといった西海岸ユースカルチャーの中心地。このブランドは、そんなドッグタウンのスタイルそのものを提案しており、西海岸オールドスクールの象徴として、今もなお絶大な支持を集めています。

DOGTOWN JAPAN 公式Instagram

https://www.instagram.com/dogtownskate_jp/

◆お問い合わせ先：

ボードライダーズジャパン合同会社

TEL：0120-32-9190

https://boardriders.co.jp/pages/quiksilver