岩手町の高校生が全国ロールモデル賞を受賞

特定非営利活動法人miraito

NPO法人miraito（所在地：岩手県岩手郡岩手町、理事長：上田彩果）が運営する「いわてユースセンターミライト」で活動する高校生プロジェクト「コネクターズ」が、探究学習の全国大会「全国高校生マイプロジェクトアワード2025 全国Summit」に出場し、「全国ロールモデル賞」を受賞しました。今回の大会には全国から約3,463プロジェクト・9,441名が参加し、各都道府県から選ばれた48プロジェクトが全国Summitに出場しています。岩手県岩手郡岩手町で生まれた高校生の取り組みが、全国規模の舞台で評価されました。

全国約9,400人が参加ー。

高校生の探究活動の全国大会右端・渡辺昊太さん（代表）、左端・下野杏華さん、左2：高橋史歩さん

「全国高校生マイプロジェクトアワード」は、高校生が自ら問いを立て、課題解決に取り組むプロジェクトを発表する全国大会です。

今回で13回目となる本大会には、

- 約3,463プロジェクト- 約9,441名の高校生

が参加しました。

各地域での発表を経て、各都道府県のロールモデルとして推薦された48プロジェクトが全国Summitに出場し、2日間にわたり発表・対話が行われました。

人口1万人の町から全国へ

コネクターズがロールモデル賞を受賞廃校を活用した運動会企画の様子

「コネクターズ」は、いわてユースセンターミライトを拠点に活動する高校生プロジェクトです。

地域内外の人と人とをつなぎ、新たな価値や関係性を生み出すことを目的に活動しています。

今回受賞した「全国ロールモデル賞」は、

全国Summitに出場した48プロジェクトすべてに授与される賞であり、未来をつくる姿勢を示す取り組みとして評価されたものです。

地方の小規模地域から生まれた実践が、全国の高校生のモデルとして認められました。

地域と人をつなぐ「コネクターズ」の取り組み

地域の新たな施設でのラジオの公開収録企画

コネクターズは、地域の中で生まれる「やってみたい」という想いを起点に、人と人をつなぐ活動を展開しています。

世代や立場を越えた対話の場づくり

地域内外をつなぐ企画の実施

高校生主体によるプロジェクト運営

これらの取り組みを通じて、地域課題への主体的な関わりと、新しい関係性の創出に挑戦してきました。

受賞を受け、町長へ表敬訪問

今回の受賞を受け、プロジェクトメンバーは地域への報告として町長を表敬訪問しました。

これまでの取り組みや受賞の報告に加え、今後の活動の展望について共有し、地域とともに挑戦を続けていく意思を伝えました。

ユースセンターが支える高校生の挑戦

表敬訪問の様子左端・佐藤教育長、左2・吉田副町長、左3・佐々木町長、右端・miraito上田理事長

いわてユースセンターミライトは、中高生が安心して過ごし、挑戦できる居場所として運営されています。

ラジオ企画を行っているユースの様子

日常的な居場所機能に加え、「探究ゼミ」を通じて高校生のプロジェクト活動を支援しています。

大学生や地域の大人が伴走しながら

・やってみたいことを言葉にする

・小さく実践する

・地域とつながる

といったプロセスを支えています。

今回の受賞も、このような日常的な伴走の中から生まれました。

＜探究ゼミの詳細/問い合わせはこちらから＞

→こちら(https://note.com/miraito_note/n/n0032535183c0?sub_rt=share_sb)

大会概要

マイプロジェクトアワード全国Summit(https://myprojects.jp/award/)

開催日：2026年3月21日（土）、22日（日）

応募総数：約3,463プロジェクト・9,441名

主催：全国高校生マイプロジェクト実行委員会

運営：全国高校生マイプロジェクト全国事務局（認定特定非営利活動法人内）

後援：文部科学省

協力：株式会社マザーハウス

今後の展望

ミライトでは今後も、若者の挑戦を地域とともに支え、その成果を社会に発信していきます。地方の小さな町からでも、若者が主体的に社会と関わり、全国へと挑戦できる環境づくりを目指します。

【NPO法人miraitoについて】

NPO法人miraitoは、「あらゆるマイノリティユースが自分らしさを諦めなくて大丈夫な社会」をビジョンに掲げ、岩手県岩手町でユースセンター事業を運営しています。

人口約1万人の町で、多世代・多機能・越境的な若者支援拠点として、中高生の探究活動や地域プロジェクトを伴走支援しています。

【施設概要】

名称：いわてユースセンター ミライト

対象：主に中学生・高校生

開館時間：金曜日16:00-20:00 土・日曜日13:00-17:00（詳細はSNS等で発信中）

利用内容：学習、交流、探究活動、イベント企画など

特徴：探究ゼミの実施、スタッフによる伴走支援

見学：随時受付中

【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人miraito

https://miraito.org/

いわてユースセンターミライト

﻿﻿TEL: 070-9386-2781

﻿﻿Email: info@miraito.org