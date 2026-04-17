『アイ工務店、永島優美さんを起用した新しいCMシリーズを展開』4月17日（金）より全国で放映開始

株式会社アイ工務店

株式会社アイ工務店（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：坂井 達也）は、フリーキャスターの永島優美さんを起用した新CMを、2026年4月17日（金）より全国で放映開始します。

新CMのテーマは「いちばん好きな時間は、家にある。」忙しい毎日の中で、家で過ごす何気ない時間の大切さや、心がほどける瞬間を丁寧に描き、住まいが人生にもたらす豊かさを伝えています 。

本CMでは、リビングやキッチンなど、日常の住空間で永島さんが自然体で過ごす姿を描写。

住まいを単なる「性能」で語るのではなく、そこで過ごす時間そのものの心地よさに焦点を当てたメッセージを発信しています。

アイ工務店 新CM「ここも、ここも大好き」篇

永島 優美さん アイスタジオ横浜にて

新CMの狙いは、これまでの社名認知を重視したCMに加え、主要ターゲット層である20代後半～30代後半の女性からの共感の獲得。今後、新たなコミュニケーション戦略の柱として展開します。

●第一弾：「ここも、ここも大好き」篇 30秒ver

【CMストーリー】 お気に入りの時間はお気に入り家にあることを、永島優美さんがリビングやキッチン、テラスなどアイ工務店の素敵な住空間でくつろぐ様子を描いています。

●第二弾：「30年後も、70年後も」篇 30秒ver

【CMストーリー】 住む人の心地いいを永く叶える70年長期保証の家を、永島優美さんの朝の仕事前のヨガやリモートワークで過ごす風景から、おウチ時間を快適に過ごせるアイ工務店の家を表現。

CMギャラリー :https://info.ai-koumuten.co.jp/cm/nagashimayuumi/

4月16日（木）アイメッセ横浜にて新CM発表会を開催

「フリーキャスター後、CM初挑戦について」 永島 優美さんコメントアイ工務店 新CMキャラクターの永島 優美さん

もともと家やインテリアを見ることが大好きなので、その魅力を伝えられるお仕事だと聞いたときは本当にうれしく、ぜひやりたいと思い即決しました。

実際にアイ工務店の展示場を見てみると、平屋なのに天井がとても高かったり、スキップフロアや小屋裏スペースがあったりと、空間を最大限に活かした設計に驚きました。家づくりの概念がどんどん更新されていくような感覚で、「家ってこんなに進化しているんだ」と感じています。

また、帰宅後の動線を考えた「おかえり動線」など、暮らしやすさを考えた工夫も印象的でした。私自身、2歳の娘の子育てと仕事を両立する中で、家事動線の大切さを実感しています。家族みんながのびのびと過ごせる家が理想なので、いつかはアイ工務店で家を建ててみたいという夢も膨らんでいます。

「CMの新キャラクター起用について」 アイ工務店 取締役 斎藤 隆輔 コメントアイ工務店 取締役 斎藤 隆輔

アイ工務店は現在、全国303ヶ所の住宅展示場を展開しており、昨年10月に鳥取県米子市へ出展したことで、全国47都道府県すべてへの進出を果たしました。今期（第16期）は売上高2,700億円、契約棟数9,000棟の突破を見込んでいます。こうした成長の背景には、高気密・高断熱などの高い住宅性能に加え、縦空間の活用や収納計画など、お客様の実生活を見据えた家づくりがあります。また、住宅展示場への積極的な出展や地域採用を進めることで、全国で地域密着の体制を築いてきました。一方で、当社はまだ認知向上の余地があると感じています。今回のCMでは「いちばん好きな時間は、家にある。」をテーマに、永島優美さんを起用し、家で過ごす時間の豊かさやアイ工務店の家づくりの魅力を、特に20～30代の女性を中心としたお客様にお伝えしたいと考えています。

■永島 優美（ナガシマ ユウミ）さんプロフィール

1991年11月23日生まれ兵庫県出身。関西学院大学卒。2014年に株式会社フジテレビジョンへ入社。「めざましテレビ」「めざまし８」と７年にわたり、「朝の顔」として情報番組のメインキャスターを担当。「FNS 歌謡祭」「ジャンク SPORTS」などバラエティ番組での司会、サッカー中継や「MONDAY FOOTBALL R」などスポーツ番組も務めた。2025 年に同局を退社し、フリーキャスターとして多方面で活躍中。オーガニックフルーツソムリエ、果物インストラクターの資格も保有。2026年2月からは、旬のフルーツを「品種」と「個性」で選ぶ新たな楽しみ方を提案するブランド「ORVIIA（オルヴィア）」をスタート。父親は元サッカー日本代表でスポーツキャスターの永島 昭浩。特技はダンスで「永島優美の元気が出るダンス」動画は 1000 万回再生を突破。

会社概要

株式会社アイ工務店

大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15階

HP：https://www.ai-koumuten.co.jp/

アイ工務店は2010年に創業し、2011年1月、兵庫県姫路市に第一号のモデルハウスをオープンして以来、大阪、兵庫をはじめ、47都道府県303ヶ所に住宅展示場（アイスタジオ含む）を拡大した結果、延べ4万件を超えるお客様とのご縁を紡ぐことに。また、2025年10月に住宅展示場「アイパーク米子」オープンにより全47都道府県に営業展開を行うこととなりました。前期は8,500棟を超えるご依頼をいただき、2024年度の着工戸数ランキングでは全国5位（2025年9月住宅産業研究所調べ）を達成するなど、確かな経営基盤を確立し、全国各地に新モデルハウスを続々と誕生させております。創業以来、お客様のご要望に応えるだけでなく、「自分が住むなら・・・」という思いを込めてご提案し、ご満足いただいた結果が4万件を超えるお客様とのご縁をいただきました。これからもお客様とのご縁を大切にし、皆様の理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指して、さらなる事業展開に取り組んで参ります。