好かれるために特別なスキルは不要！ちょっとした５５のコツを徐々に習慣化すれば好かれるきっかけはすぐに作れる！――新刊文庫『「好かれる人」になる５５のコツ』（著者：岡崎 かつひろ）4月28日（火）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『「好かれる人」になる５５のコツ』（著者：岡崎 かつひろ）を4月28日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347264/images/bodyimage1】
■『「好かれる人」になる５５のコツ』
・アマゾン：https://amzn.to/3Q6tv6d
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315400
〈内容紹介〉
「なぜ自分ではなく、あの人のほうが認められるのだろう？」
仕事でもプライベートでも、
同じことをしても同じように評価されないことがあります。
何がこの差を生み出しているのでしょうか？
じつは人間関係は才能や技術ではなく、
「好かれているか否か」で決まるのです。
これからのAI時代は特にそうなります。
かといって、無理やり「いい人」にならなくても大丈夫。
何か特別なスキルは必要ありません。
・感謝するときは「条件なし」で
・話の内容よりも音調を意識する
・笑い方のトレーニングを始める
・相談しやすい雰囲気を意図的に作る
・成功よりも失敗を褒める…
誰でもちょっとした工夫で好かれる人になれます。
その簡単なことを99％の人が知らないだけ。
本書で「好かれるコツ」をつかみ、習慣にしましょう。
いつの間にか好かれる人になっていますよ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347264/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347264/images/bodyimage3】
■商品情報
書名：『「好かれる人」になる５５のコツ』
著者：岡崎 かつひろ
定価：847円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3154-6
発売日：2026年4月28日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3Q6tv6d
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315400
■著者：岡崎 かつひろ(おかざき・かつひろ)
作家、講演家。1980年、埼玉県生まれ。東京理科大学経営学部卒。全国出版オーディション主宰、一般社団法人食育日本食文化伝承協会理事、株式会社XYZ 代表取締役。
大学卒業後、ソフトバンク入社。20代にしてコールセンターのKPI（目標達成に向けた進捗を具体的に示す指標）を構築し、2008年起業。「すべての人の最大限の可能性に貢献する」を企業理念に、企業研修、全国出版オーディション主宰、早稲田大学エクステンションセンターでの講座開催など活動は多岐にわたる。講演会の累計動員人数20万人以上、海外講演実績もある。公私ともに幅広く交友があり、どこでも誰からも好かれる人間関係の達人。飲食店経営での組織マネージメントを経て、2017年に刊行した『自分を安売りするのは“いますぐ”やめなさい。』（きずな出版）は、新人著者としては異例の3万部を超えるヒットとなる。その他の著書に『いつも機嫌よくいられる本』（すばる舎）などがあり、本作は12冊目の書籍となる。自他共に認める無類の旅好き（約50ヶ国歴訪）。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X：編集：https://twitter.com/tw_mikasa
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配信元企業：株式会社三笠書房
新刊書籍『「好かれる人」になる５５のコツ』（著者：岡崎 かつひろ）を4月28日（火）に発売いたします。
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■『「好かれる人」になる５５のコツ』
・アマゾン：https://amzn.to/3Q6tv6d
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315400
〈内容紹介〉
「なぜ自分ではなく、あの人のほうが認められるのだろう？」
仕事でもプライベートでも、
同じことをしても同じように評価されないことがあります。
何がこの差を生み出しているのでしょうか？
じつは人間関係は才能や技術ではなく、
「好かれているか否か」で決まるのです。
これからのAI時代は特にそうなります。
かといって、無理やり「いい人」にならなくても大丈夫。
何か特別なスキルは必要ありません。
・感謝するときは「条件なし」で
・話の内容よりも音調を意識する
・笑い方のトレーニングを始める
・相談しやすい雰囲気を意図的に作る
・成功よりも失敗を褒める…
誰でもちょっとした工夫で好かれる人になれます。
その簡単なことを99％の人が知らないだけ。
本書で「好かれるコツ」をつかみ、習慣にしましょう。
いつの間にか好かれる人になっていますよ。
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■商品情報
書名：『「好かれる人」になる５５のコツ』
著者：岡崎 かつひろ
定価：847円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3154-6
発売日：2026年4月28日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3Q6tv6d
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315400
■著者：岡崎 かつひろ(おかざき・かつひろ)
作家、講演家。1980年、埼玉県生まれ。東京理科大学経営学部卒。全国出版オーディション主宰、一般社団法人食育日本食文化伝承協会理事、株式会社XYZ 代表取締役。
大学卒業後、ソフトバンク入社。20代にしてコールセンターのKPI（目標達成に向けた進捗を具体的に示す指標）を構築し、2008年起業。「すべての人の最大限の可能性に貢献する」を企業理念に、企業研修、全国出版オーディション主宰、早稲田大学エクステンションセンターでの講座開催など活動は多岐にわたる。講演会の累計動員人数20万人以上、海外講演実績もある。公私ともに幅広く交友があり、どこでも誰からも好かれる人間関係の達人。飲食店経営での組織マネージメントを経て、2017年に刊行した『自分を安売りするのは“いますぐ”やめなさい。』（きずな出版）は、新人著者としては異例の3万部を超えるヒットとなる。その他の著書に『いつも機嫌よくいられる本』（すばる舎）などがあり、本作は12冊目の書籍となる。自他共に認める無類の旅好き（約50ヶ国歴訪）。
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