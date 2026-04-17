成功者が学ぶ「神貯金」の法則とは？著作累計４０万部の著者による「奇跡と交換できる通貨」を手に入れる奥義――新刊書籍『神言学 人とお金を惹きつける自分の磨き方』（著者：井内由佳）4月30日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『神言学 人とお金を惹きつける自分の磨き方』（著者：井内 由佳）を4月30日（木）に発売いたします。
■『神言学 人とお金を惹きつける自分の磨き方』
・アマゾン：https://amzn.to/48MZDC2
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409500
■内容紹介
上位０．３％の成功者が学ぶ「神貯金」の法則とは？
著作累計４０万部超の著者が「奇跡と交換できる通貨」を手に入れる奥義を明かす本！
あなたにも「神さまのサポート」という強烈な追い風が吹き始める――
その具体的なメカニズムとは？
努力を超えた先にある「運」と「閃き」の正体！
◇「運がいい人」は、お金と面子を執着なく手放せる
◇「目の前の現実」は「昨日までの思考」の集大成
◇因果応報には「オッズ」（見返りの倍率）がある
◇「したことが、される」の法則
◇センスを磨く「三つの非日常」
◇「欲」は上手に活用してこそ
◇人間関係は「自分自身を映し出す鏡」
◇「魅力ある仲間」を多く集めるには
◇「目標」そのものがエネルギーを持つ
◇いい顧客に恵まれ、息長く成功するには――
一流の成功者だけが知る「人とお金に愛される真理」を完全公開！
■商品情報
書名：神言学 人とお金を惹きつける自分の磨き方
著者：井内 由佳
定価：1,870円
ISBNコード：978-4-8379-4095-1
発売日：2026年4月30日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/48MZDC2
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409500
■著者紹介
著者：井内 由佳（いうち・ゆか）
福岡県生まれ。株式会社フィールドオブドリームス代表取締役。
福岡大学在学中より師のもとで研鑽を積み、25歳から「神さまのお告げ」を受け取り、その教えを現実社会で実践。28歳から延べ４万人以上の人生相談に乗り、成功へと導く。
現在は、その法則を体系化した「神言学」を提唱。自身もその教えを経営に活かし、化粧品事業のほか、北海道余市町でのワイナリー経営、ホテル＆レストラン「LOOP」の運営など多角的に事業を展開。特にワイナリー事業では、世界的評価を受ける「ドメーヌタカヒコ」との連携など、一流のビジネスを手掛ける実業家として注目を集める。
2022年より、経営者・リーダー層向けに「神言学アカデミー」を開講。見えない力を論理的に説く指導が評判を呼び、多くのエグゼクティブが師事している。TikTok『上位0.3%経営者の羅針盤』も話題。
著書に『わたし、少しだけ神さまとお話できるんです。』『わたしが神さまから教わった成功するビジネスパーソンの新流儀』（以上、幻冬舎）、『「お金」の神さまと「時間」の神さま』（KADOKAWA）など多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『神言学 人とお金を惹きつける自分の磨き方』（著者：井内 由佳）を4月30日（木）に発売いたします。
■『神言学 人とお金を惹きつける自分の磨き方』
・アマゾン：https://amzn.to/48MZDC2
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409500
上位０．３％の成功者が学ぶ「神貯金」の法則とは？
著作累計４０万部超の著者が「奇跡と交換できる通貨」を手に入れる奥義を明かす本！
あなたにも「神さまのサポート」という強烈な追い風が吹き始める――
その具体的なメカニズムとは？
努力を超えた先にある「運」と「閃き」の正体！
◇「運がいい人」は、お金と面子を執着なく手放せる
◇「目の前の現実」は「昨日までの思考」の集大成
◇因果応報には「オッズ」（見返りの倍率）がある
◇「したことが、される」の法則
◇センスを磨く「三つの非日常」
◇「欲」は上手に活用してこそ
◇人間関係は「自分自身を映し出す鏡」
◇「魅力ある仲間」を多く集めるには
◇「目標」そのものがエネルギーを持つ
◇いい顧客に恵まれ、息長く成功するには――
一流の成功者だけが知る「人とお金に愛される真理」を完全公開！
■商品情報
書名：神言学 人とお金を惹きつける自分の磨き方
著者：井内 由佳
定価：1,870円
ISBNコード：978-4-8379-4095-1
発売日：2026年4月30日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/48MZDC2
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409500
■著者紹介
著者：井内 由佳（いうち・ゆか）
福岡県生まれ。株式会社フィールドオブドリームス代表取締役。
福岡大学在学中より師のもとで研鑽を積み、25歳から「神さまのお告げ」を受け取り、その教えを現実社会で実践。28歳から延べ４万人以上の人生相談に乗り、成功へと導く。
現在は、その法則を体系化した「神言学」を提唱。自身もその教えを経営に活かし、化粧品事業のほか、北海道余市町でのワイナリー経営、ホテル＆レストラン「LOOP」の運営など多角的に事業を展開。特にワイナリー事業では、世界的評価を受ける「ドメーヌタカヒコ」との連携など、一流のビジネスを手掛ける実業家として注目を集める。
2022年より、経営者・リーダー層向けに「神言学アカデミー」を開講。見えない力を論理的に説く指導が評判を呼び、多くのエグゼクティブが師事している。TikTok『上位0.3%経営者の羅針盤』も話題。
著書に『わたし、少しだけ神さまとお話できるんです。』『わたしが神さまから教わった成功するビジネスパーソンの新流儀』（以上、幻冬舎）、『「お金」の神さまと「時間」の神さま』（KADOKAWA）など多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
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所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
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