雑談には「人生を変える力」がある！うまく話そうとしなくていい。無理に盛り上げなくていい。考え方とルールのコツ――新刊書籍『雑談する人はなぜかうまくいく』（著者：安田正）4月30日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『雑談する人はなぜかうまくいく』（著者：安田 正）を4月30日（木）に発売いたします。
■『雑談する人はなぜかうまくいく』
・アマゾン：https://amzn.to/4vrRpsH
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409400
■内容紹介
雑談には、「目的の話にスムーズに入るため」と、「幸せを感じるため」の二種類があります。
どちらも大切です。
誰かと語ることで、気持ちが晴れやかになる……。
微笑み合うことで、体の中から元気になる……。
この本では、人と人とが深くつながり、互いに幸せ感を分かち合うことができる
“雑談の技術”をていねいにまとめました。
一度、口にしてみるとその効果に驚くことでしょう！
・「そうそう」「あるある」で互いの心がほぐれます
・「それって○○にも当てはまるんですか？」で話は進みます
・「助かった～」と実感を語ってみませんか
・“目が輝いた瞬間”がチャンスです
・「いつか〇〇したいな」──こんな話なら誰とでも共有できます
・「受け止めて、問いかける」パターン、これは使えます
・「何がそんなに〇〇なの？」で話し手は乗ってきます
──この「ひと言」、自分の語彙に加えてみませんか。
■商品情報
書名：雑談する人はなぜかうまくいく
著者：安田 正
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4094-4
発売日：2026年4月30日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4vrRpsH
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409400
■著者紹介
著者：安田 正（やすだ・ただし）
株式会社パンネーションズ・コンサルティング・グループ代表取締役。
対人対応、コミュニケーションの領域で、40年以上にわたり指導実績を持ち、早稲田大学グローバル・エデュケーション・センター客員教授のほか、東京大学、京都大学、一橋大学などで教鞭をとる。株式会社日本減災研究所役員なども務めている。
『できる人は必ず持っている一流の気くばり力』『できる人は必ず知っている一流の自分の魅せ方』（以上、三笠書房）、『超一流の雑談力』(文響社)、『英語は「インド式」で学べ！』(ダイヤモンド社)など著書多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
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新刊書籍『雑談する人はなぜかうまくいく』（著者：安田 正）を4月30日（木）に発売いたします。
■『雑談する人はなぜかうまくいく』
・アマゾン：https://amzn.to/4vrRpsH
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409400
雑談には、「目的の話にスムーズに入るため」と、「幸せを感じるため」の二種類があります。
どちらも大切です。
誰かと語ることで、気持ちが晴れやかになる……。
微笑み合うことで、体の中から元気になる……。
この本では、人と人とが深くつながり、互いに幸せ感を分かち合うことができる
“雑談の技術”をていねいにまとめました。
一度、口にしてみるとその効果に驚くことでしょう！
・「そうそう」「あるある」で互いの心がほぐれます
・「それって○○にも当てはまるんですか？」で話は進みます
・「助かった～」と実感を語ってみませんか
・“目が輝いた瞬間”がチャンスです
・「いつか〇〇したいな」──こんな話なら誰とでも共有できます
・「受け止めて、問いかける」パターン、これは使えます
・「何がそんなに〇〇なの？」で話し手は乗ってきます
──この「ひと言」、自分の語彙に加えてみませんか。
■商品情報
書名：雑談する人はなぜかうまくいく
著者：安田 正
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4094-4
発売日：2026年4月30日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4vrRpsH
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409400
■著者紹介
著者：安田 正（やすだ・ただし）
株式会社パンネーションズ・コンサルティング・グループ代表取締役。
対人対応、コミュニケーションの領域で、40年以上にわたり指導実績を持ち、早稲田大学グローバル・エデュケーション・センター客員教授のほか、東京大学、京都大学、一橋大学などで教鞭をとる。株式会社日本減災研究所役員なども務めている。
『できる人は必ず持っている一流の気くばり力』『できる人は必ず知っている一流の自分の魅せ方』（以上、三笠書房）、『超一流の雑談力』(文響社)、『英語は「インド式」で学べ！』(ダイヤモンド社)など著書多数。
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