亀の井ホテル阿蘇 阿蘇の魅力を気軽に楽しむ無料送迎サービス｢ASOネイチャーセレクション｣

亀の井ホテル阿蘇（所在地：阿蘇市、支配人：小北 浩晴、以下当ホテル）は、阿蘇の魅力的なスポットへご案内する宿泊者限定の無料送迎サービス「ASOネイチャーセレクション」を、2026年4月13日（月）から6月18日（木）までの期間で実施いたします。





「ASOネイチャーセレクション」は、阿蘇に点在する自然や文化の魅力を、滞在中の時間を活かして気軽にお楽しみいただける無料送迎サービスとして企画しました。復興への想いを灯す阿蘇ちょうちん祭の門前町、約5万株のミヤマキリシマが咲き誇る仙酔峡、清らかな湧水に育まれたホタルが舞う霜宮農村公園など、阿蘇の自然と文化が色濃く息づくスポットを巡る3つのコースをご用意しています。これらはいずれも当ホテルからアクセス可能な立地にあり、地域に点在する魅力をつなぐことで実現しました。夕食後や朝食後のひとときに、無料送迎とスタッフの案内により、特別な準備や移動の負担なくご参加いただけます。

今後も、阿蘇にあふれる魅力をお楽しみいただけるよう、季節のおすすめスポットをご案内するコースをご用意してまいります。

■【阿蘇ちょうちん祭】復興への願いを灯す、湧水の門前町





2016年の熊本地震からの復興への想いを込めて灯される「阿蘇ちょうちん祭」を、阿蘇門前町商店街にて体感いただけます。門前町には「水基（みずき）」と呼ばれる湧水の水飲み場が点在し、火山が育んだ清らかな水とやさしい灯りが調和した風景が広がります。歴史ある阿蘇神社の佇まいと復興への願いを映す温かな光が重なり合う空間で、阿蘇ならではの文化と自然をご体感いただけます。

【名称】【阿蘇ちょうちん祭】復興への願いを灯す、湧水の門前町

【期間】2026年4月13日（月）～4月30日（木）の月～木曜日

【時間】

20:30 ホテル出発

20:40 阿蘇神社 到着

（約30分間の自由散策・写真撮影をお楽しみください）

21:10 阿蘇神社 出発

21:20 ホテル帰着

【料金】無料（当ホテル宿泊者限定）

【定員】35名

■【仙酔峡のミヤマキリシマ】朝食後の感動体験。山肌を鮮やかに染めるピンクの絶景 阿蘇五岳





阿蘇山・仙酔峡が約5万株のミヤマキリシマで彩られる季節に合わせ、朝食後の時間を活用して気軽に参加 できる絶景体験です。一般車両が増える前の時間帯に訪れることで、澄んだ空気と静寂の中、山肌を鮮やかに染める圧巻の景観をゆったりとご覧いただけます。朝食後のひとときに気軽にご参加いただけ、無料送迎により移動の負担を軽減し、地元スタッフが開花状況に応じた最適な観賞ポイントへご案内します。

【名称】【仙酔峡のミヤマキリシマ】朝食後の感動体験。山肌を鮮やかに染めるピンクの絶景 阿蘇五岳

【期間】2026年5月6日（水）～5月20日（水）の火～金曜日

【時間】

8:00 ホテル出発

8:15 仙酔峡 到着

（約20分間の自由散策・写真撮影をお楽しみください）

8:35 仙酔峡 出発

8:50 ホテル帰着

【料金】無料（当ホテル宿泊者限定）

【定員】35名

■【ホタル観賞】湧水の里で出会う、夜の幻想体験





阿蘇の清らかな湧水が育むホタルの光を、夕食後のひとときに気軽に楽しめます。発生状況に合わせて地元スタッフが最適な観賞スポットへご案内するため、初めての方でも安心してご参加いただけます。また、無料送迎により夜道の運転や場所探しの負担なく、光が舞う静かな空間の中で自然が生み出す繊細な美しさをご体感いただけます。

【名称】【ホタル観賞】湧水の里で出会う、夜の幻想体験

【場所】霜宮農村公園

【期間】2026年6月1日（月）～6月18日（木）の月～木曜日

【時間】

20:30 ホテル出発

20:45 霜宮農村公園 到着

（約25分間の自由散策）

21:10 霜宮農村公園 出発

21:25 ホテル帰着

【料金】無料（当ホテル宿泊者限定）

【定員】35名

■ASOネイチャーセレクションのご予約・お問い合わせ：TEL：0967-22-1122

・ASOネイチャーセレクションは宿泊者限定のサービスです。

・各コースは定員制のため、宿泊予約の前にお電話にてご予約いただくことをおすすめいたします。

・宿泊は公式ウェブサイトよりご予約いただけます。

https://kamenoi-hotels.com/aso/

【亀の井ホテル 阿蘇】





阿蘇の雄大な自然を望む絶好のロケーションに位置し、「山岳リゾート」をコンセプトに全面リニューアル。露天風呂付デラックスルームやキッズテラスルーム、体験知育型キッズパークなど、多彩な施設で大人も子どもも特別な滞在を満喫。阿蘇のご当地グルメを揃えたビュッフェや、活火山の阿蘇の山々の恩恵を受けた自家源泉の温泉を存分にご堪能ください。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/aso/

〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5936 TEL：0967-22-1122

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

客室数：75室

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営する「別府亀の井ホテル」（現・亀の井ホテル別府）を加え、同年7月に誕生したホテルブランドです。その後、順次施設を拡大し、2025年12月の「亀の井ホテル 草津リゾート」の開業により、現在は全国で39棟を展開しています。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp





