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毎週日曜日あさ8:30よりABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中の大人気シリーズ『名探偵プリキュア！』。『名探偵プリキュア！』の世界を体験できるイベント「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」が、2026年5月16日(土)～7月12日(日)の土日、大阪南港ATC 特設会場(ITM棟4F)にて開催決定！





名探偵プリキュアと一緒に写真が撮れるフォトスポットや、パズルやお絵描きなどのアトラクション、プリキュアが日替わりで登場するミニステージ、名探偵プリキュアの衣装を着て写真が撮れる「なりきり写真館」など楽しいコンテンツが盛りだくさん！

今年もATCで楽しい思い出をつくろう！









【内容紹介】

今日はみんなが楽しみにしてきた毎年恒例のフェスティバル！

そんな中、キュアット探偵事務所にフェスティバル関係者から多くの依頼が舞い込んでくる。その依頼の中に、フェスティバルの象徴である「クリスタルの花」が怪盗団ファントムに盗まれたという予告状が！

あんな、みくるたちと力を合わせて一緒にナゾを解決しよう！





あらすじ





●プリキュアミニステージ

「キュアアンサー」「キュアミスティック」「キュアアルカナ・シャドウ」が日替わりでミニステージに登場！

プリキュアと一緒に歌って踊って盛り上がろう♪

開催時間(予定) 9:45／10:45／11:45／12:45／13:45／14:45／15:45

※日替わり登場キャラクターは公式HPをご確認ください。





●プリキュアショップ

『名探偵プリキュア！』のイベントオリジナルグッズが盛りだくさん！

来場の思い出にぜひゲットしてね！





●なりきり写真館(有料)

プリキュアに変身！『名探偵プリキュア！』の衣装をきて写真がとれちゃうよ！

※選べる衣装は「キュアアンサー」、「キュアミスティック」、「キュアアルカナ・シャドウ」の3種になります。





なりきり写真館





・料金

キーホルダー・フォトフレーム 各1,500円(税込)





●ペタペタ焼き(有料)

おきにいりのプリキュアを自分で好きな色をぬろう！





ペタペタ焼き





・料金

各750円(税込)









【チケット情報】

4月18日(土)10:00より「グッズ付きチケット」先行抽選販売スタート！

一般発売は、4月25日(土)00:00より！





■券売スケジュール

＜グッズ付きチケット先行抽選＞

受付 ：4月18日(土)10:00～4月19日(日)23:59

当落発表：4月21日(火)10:00頃から随時





＜一般発売＞

前売券：4月25日(土)00:00～5月15日(金)23:59

当日券：5月16日(土)00:00～7月12日(日)16:00 まで





■入場料(税込)

＜チケット＞

一般(中学生以上) 前売券：1,400円・当日券：1,600円

小人(3歳～小学生) 前売券：1,000円・当日券：1,200円





＜グッズ付きチケットA柄(キュアアンサー＆キュアミスティック)＞※数量限定

一般(中学生以上) 前売券：2,900円・当日券：3,100円

小人(3歳～小学生) 前売券：2,500円・当日券：2,700円





＜グッズ付きチケットB柄(キュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウ)＞※数量限定

一般(中学生以上) 前売券：2,900円・当日券：3,100円

小人(3歳～小学生) 前売券：2,500円・当日券：2,700円





※全て税込み

※2歳以下無料(要保護者同伴)

※全日終日日時指定制。各販売枠数には限りがございます。

※グッズ付きチケットは先行抽選販売で完売の場合、一般発売はございません。

※チケットの再発行・払い戻し・変更は原則できません。

※空き枠がある場合のみ、会場での当日券販売もございます。

※シルバー、障がい者などの割引はありません

※ATC駐車サービスなどはありません





■グッズ付き入場券 グッズ概要

「ポシェット(2柄)」





A柄：キュアアンサー＆キュアミスティック

B柄：キュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウ





A柄：ポシェット(キュアアンサー＆キュアミスティック)

B柄：ポシェット(キュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウ)





※画像はイメージです。

※サイズ：直径約150mm／幅30mm

※材質：PVC





■チケット販売サイト

＜イープラス＞

インターネット予約： https://eplus.jp/precure-festival/

店頭購入 ： ファミリーマート

※空き枠がある場合のみ、会場での当日券販売もございます。









【グッズ情報】

そのほか、イベントオリジナルグッズを多数販売予定！





シュシュ 880円(税込)

ボトルカバー 1,980円(税込)

スライドミラー(4種) 各1,320円(税込)

リボンチャーム(4種) 各1,210円(税込)

カード付パスケース(3種) 各1,980円(税込)





【開催概要(大阪会場)】

名称 ： 名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！

はなまるかいけつフェスティバル！

会場 ： 大阪南港ATC 特設会場(ITM棟4F)

(大阪市住之江区南港北2-1-10)

会期 ： 2026年5月16日(土)～7月12日(日) ※土日のみ開催(18日間)

開場時間 ： 9:30～16:30

※最終入場は16:00まで

※全日日時指定制

開催名義 ： 主催：「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！

はなまるかいけつフェスティバル！」大阪実行委員会

特別協力：アジア太平洋トレードセンター株式会社

後援：一般社団法人大阪市私立保育連盟

権利表記 ： (C)ABC-A・東映アニメーション

公式HP ： https://precure-event-osaka.com/

公式X ： https://x.com/precure_event (@precure_event)

公式XInstagram： https://www.instagram.com/precure_event/

お問合せ ： 「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！

はなまるかいけつフェスティバル！」大阪実行委員会

TEL：090-9686-3231

(4月20日～7月12日 9:30～16:30 、開催前は平日のみ)









【宣伝素材(メインビジュアル)】





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【権利表記】

●画像タイトル：展覧会メインビジュアル

●クレジット ：(C)ABC-A・東映アニメーション

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