株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（本社：東京都港区、以下「当社」）は、オールインワン型マーケティングツール「MyASP（マイスピー）」を運営する株式会社ツールラボと共同で対談動画を制作し、2026年4月15日よりMyASP公式YouTubeチャンネルにて公開しました。本動画では、オンライン販売・コンテンツビジネスに取り組む事業者が抱える「決済導入の疑問」に対し、決済代行会社の視点から実践的な情報を提供しています。

■ 背景

近年、メルマガ・ステップメール・コンテンツ販売などを活用したオンラインビジネスが急速に普及しています。こうした事業者の多くが「決済の導入を検討しているが、審査の仕組みや国内外の違いがわかりにくい」という課題を抱えています。当社のパートナーであるMyASPのユーザー層においても同様の声が多く寄せられており、決済代行会社として正確な情報を届けることを目的に、今回の対談が実現しました。

■ 動画の内容

本動画では、以下のテーマを中心に解説しています。 ・国内決済の仕組みと最新トレンド ・海外決済と国内決済の違い・選び方 ・審査通過のために知っておくべきポイント ・MyASPとUnivaPayをスムーズに連携させる方法（実画面によるレクチャー付き） 決済導入を検討するすべての事業者に向けた、実践的な内容となっています。

■ 動画概要

タイトル：プロが教える！国内決済の通し方｜海外決済より安心って本当？MyASPとの連携方法も！審査落ちを防ぐ6つの対策 公開日：2026年4月15日 公開チャンネル：株式会社ツールラボ（MyASP）公式YouTubeチャンネル 動画URL：https://youtu.be/6T44lbkMOBA

株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 代表者：中尾 周平 所在地：東京都港区六本木（東京・大阪・札幌の３拠点） 設立：2001年 UnivaPayサービスページURL：https://univapay.com/ 事業内容：決済代行事業（PSP） / 現地消費型ふるさと納税サービス「ココふる」

株式会社ツールラボ（サービス名：MyASP） URL：https://myasp.jp オールインワン型マーケティングツール「MyASP（マイスピー）」の開発・運営

■ 本件に関するお問い合わせ

会社名 ：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 担当部署：セールスマーケティング部 E-mail ：pr@univapayc.com URL ：https://univapaycast.com