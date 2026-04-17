雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、冷蔵庫から出してすぐにとろける食感が楽しめるチーズソースブランド「torochi（トロチ）」の新テレビCMを、2026年4月18日（土）より東海・北陸エリアにて放映いたします。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=fN1FTkghqCU

3月にリニューアル発売した「torochi」は、よりなめらかで絞りやすくなり、使い勝手が向上しました。新CMでは、仕事終わりの夫婦の夕食シーンを通じて、忙しい日でも“かけるだけで見た目もおいしく仕上がる“点と、温め不要で手軽に楽しめる商品特長を伝えます。

テレビＣＭ概要

(1) タイトル：「torochi かけるだけで仕上がる食卓 」篇 (2) 放映日：2026年4月18日～ (3) 放映地域：東海・北陸エリア（愛知・三重・岐阜・静岡・石川・富山・福井） (4) ストーリー：仕事を終えた夫婦が夕食を囲むシーンを舞台に、「torochi」をハンバーグにかける様子をシズル感たっぷりに描写。温め不要で冷蔵庫から出してすぐに使える利便性と、とろける食感を楽しめる「torochi」の特長を訴求して、忙しい日でも“かけるだけ”で料理を華やかにして、心まで満たす商品であることを伝えます。 (5) https://youtu.be/fN1FTkghqCU（30秒）/ https://youtu.be/Yqjg2CNl8tw（15秒）

商品概要

(1) 商品名：（左から）「torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り」「torochi チーズソース 濃い味」「torochi モスバーガー監修 チーズソース」※ (2)内容量：100g (3)種類別：発酵乳 (4)希望小売価格（税別）：希望小売価格（税別）：339円 ※「モスバーガー監修 チーズソース」は424円（税別） (5)発売地域：全国 (6)賞味期間（開封前）：150日間 (7)保存方法：要冷蔵（10℃以下）

お客様からの商品に関するお問い合わせ先

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00） 【 雪印メグミルク ウェブサイト： https://www.meg-snow.com 】