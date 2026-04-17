【SAITAMA KNØS UNITED】スマイルハウス株式会社との2026シーズン「トップパートナー」契約締結のお知らせ

株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB

SAITAMA KNØS UNITED（運営会社：株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB、代表取締役：長嶋 史弘）は、このたび、スマイルハウス株式会社（本社：埼玉県鴻巣市、代表取締役：佐藤 大）と2026シーズンのトップパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■ パートナーシップの背景

鴻巣市・北本市を中心に地域密着で40年、不動産・建築・仲介の総合力で「スマイルあふれる住まい 探し」をプロデュースしてこられたスマイルハウス様。

「地元ならではの確かな情報」と「品質へのこだわり」を通じて地域の信頼を築いてこられた同社の 姿勢は、地域に根ざし、誠実に勝利を目指すSAITAMA KNØS UNITEDの理念と深く合致いたしまし た。

2026シーズン、選手たちが背負う「スマイル」のロゴは、街の期待を背負って戦うチームにとっ て、力強い後押しとなります。

■ 契約内容

パートナーカテゴリー：トップパートナー

主な取り組み：公式戦ユニフォーム（背中下）へのロゴ掲出、公式サイトおよびSNS用クリエイティ ブでの社名掲出等

■ スマイルハウス株式会社 代表取締役 佐藤 大 様コメント

「このたび、SAITAMA KNØS UNITEDのトップパートナーとして応援させていただくことになりま した。弊社は鴻巣で40年、地域の皆様に支えられながら『住まい』を通じた笑顔作りをお手伝いして まいりました。

今度はスポーツの力を通じて、地元・埼玉がより一層活気に満ち、笑顔の絶えない街になるよう、サ ポーターの皆様と共に全力でクラブをバックアップしてまいります。」

■ SAITAMA KNØS UNITED 取締役 高橋 悠 コメント

「長年、鴻巣駅前で地域の暮らしを支えてこられたスマイルハウス様をトップパートナーとして迎え られることを、大変心強く思います。

ユニフォームの背中下という、チームを背後から支えていただくポジションに同社のロゴを掲げ、私 たちはどんな困難な局面でも前を向き、戦い抜く覚悟です。

地域の皆様と『スマイル』を分かち合えるシーズンにすべく邁進いたします。」

■ スマイルハウス株式会社 会社概要

所在地：〒365-0038 埼玉県鴻巣市本町4丁目1-10

事業内容：新築戸建分譲事業、注文住宅事業、不動産売買仲介、賃貸管理、リフォーム事業

公式サイト：https://www.e-smilehouse.jp/