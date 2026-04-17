第1回『映画館大賞(2026)』が創設。全国の映画館スタッフが選ぶ”映画館で観てほしい一作”とは？

全国の映画館スタッフが選ぶ ”映画館で観てほしい一作”とは？《『第１回 映画館大賞（2026年）』授賞式》

一般社団法人映画館に行こう実行委員会

「映画館に行こう！」実行委員会は、映画館に年間動員2億人を目指す取り組みの一環として、2025年に「第一回 映画業界若手戦略会議」を実施致しました。同会議において実行アイデアとして選出された企画として、全国の映画館スタッフによる投票で受賞作品を決定する『映画館大賞』を創設し、このたび授賞式を開催する運びとなりました。

映画館スタッフの熱い一票で受賞作品が決まる！映画館大賞ロゴは漫画家・服部昇大がデザイン

映画館大賞とは、日々の業務で観客の反応を直接肌で感じている映画館スタッフが、「映画館で働いているからこそ選べる、そして、より多くの方に映画館で観てほしい作品」を投票によって選出し、更に映画館で再上映することで、改めて作品の魅力を届け、映画館への来場促進と映画文化の活性化を目指す企画。

記念すべき『第１回 映画館大賞 授賞式』は2026年5月12日（火）に開催することが決定！

対象作品は2025年1月1日から12月31日までに国内で公開された作品とし、複数の部門を設置。但し、４Kなど再上映、ODS（コンサート／ライブフィルム等）、1館のみの上映作品は対象外。（一部、2026年4月以降の公開予定作品を対象としたイチオシ部門も含む）

全国550館以上に案内し、延べ3,000人を超える映画館スタッフの投票によって選ばれる全７部門 。全国から集まった“熱い票”が導く受賞結果にぜひご注目ください。

第１回 映画館大賞（2026年）受賞部門一覧

■２０２５年に上映された作品を対象にした４部門と「大賞」

・映画館大賞︰4部門の最優秀作品の中から選出される最高賞

・映画館でこそ観るべき！日本映画部門︰100館以上の規模で上映された日本映画作品

・映画館でこそ観るべき！外国映画部門︰100館以上の規模で上映された外国映画作品

・映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門︰すべてのアニメ映画作品

・もっとひろがれ！掘り出し映画部門︰2館以上100館未満の規模で上映された実写作品

■2026年4月1日以降の上映予定作品を対象にした２部門

・映画館スタッフイチオシ日本映画部門

・映画館スタッフイチオシ外国映画部門

映画への深い愛をもつLiLiCo ＆ LEO（BE:FIRST）が映画館大賞を華やかに盛り上げる！

そしてこの度、映画館大賞のアンバサダーとして、映画をこよなく愛するLiLiCoとLEO（BE:FIRST）が就任決定！

映画を「伝えるプロ」として映画館バトンを繋ぎ続けてきた、映画コメンテーターのLiLiCoは「特等席でいつも映画と観客と接する映画館関係者と関われる喜びに浸っています。映画コメンテーターとして映画を紹介し、それを劇場にバトンタッチして上映してもらう。映画界にとって大事なステージのひとつです。アンバサダーに選ばれて光栄です。」と喜びの気持ちをコメント。

「映画は映画館で観るために作られます」と話し、自身も頻繁に映画館へ足を運び、観客と感情を共有する時間を大切にしているからこそ、「みんなと一緒に笑い、一緒に泣くのは素敵な時間。制作側への敬意と興味でエンドロール最後まで観るのも当たり前。エンドロール後にも映像があったりしますので。そして映画館の音はやはり全身で受け止められ、包まれる感覚なので臨場感がすごい。映画は映画館で体感して！」と、スクリーンで鑑賞することの価値を熱く語る。

圧倒的なパフォーマンスで音楽シーンを席巻する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのLEOは、デビュー前に映画館でのアルバイト経験を持つという異色の経歴の持ち主。

「決まったと聞いた時は凄く嬉しかったです。何かの縁を感じました」と、かつて自身が立っていた「現場」への恩返しともいえるアンバサダー就任に喜びを露わにした。自身のこだわりとして「スクリーンが視界にパンパンに入ってくる座席」を、スタッフ時代の経験を活かして選ぶというLEOは、映画館の魅力を「没入感」だと語る。

「映画館でスクリーン何番という扉を通るとあの静けさと雰囲気にまず非日常感を感じます。そこから予告、映画泥棒など諸注意がありライトが落ちていく。作品の中に自分もいると感じられる時間は映画館ならではだと思っています。」と、かつて映画館で働き、多くの作品やファンに触れてきた彼ならではの視点で、映画館の「非日常感」を広く伝えていく決意を語った。

5月12日の授賞式では映画を「伝えるプロ」のLiLiCoと、映画館の「現場」を知るLEO、映画を愛し抜いてきた二人が本プロジェクトを通じて、映画館で映画を観ることの楽しさ、感動、興奮を改めて世の中に発信していく。

さらに同時に解禁となった映画館大賞のロゴは、確かな画力とエッジの効いたギャグセンスで注目を集める漫画家・服部昇大がデザイン。

服部はロゴデザインのこだわりについて「実際に現場の劇場スタッフの人たちが作った新しい賞だと伺ったので、なるべくその手作り感が伝わるような温かみのあるロゴをイメージしました」と、現場の熱量を汲み取ったこだわりを明かす。そして「映画も配信化などが進み便利になっていますが、映画館で映画を観るという体験はなかなか他に代えがたい価値のあるものだと思うので、この賞を通じて映画や映画館を応援できるようなものになるといいなと思っています」と、作中の“邦キチ”並みに熱い、映画館愛溢れる言葉を寄せた。

映画館のスタッフが、今こそスクリーンで観てほしい一作を届ける「映画館大賞」。映画文化の未来を彩る受賞作品の行方と、その熱狂の瞬間に引き続きご注目ください！

🎬コメント全文

■LiLiCo

特等席でいつも映画と観客と接する映画館関係者と関われる喜びに浸っています。映画コメンテーターとして映画を紹介し、それを劇場にバトンタッチして上映してもらう。映画界にとって大事なステージのひとつです。だからアンバサダーに選ばれて光栄です。

映画は映画館で観るために作られます。私は頻繁に映画館に足を運びます。

どれだけ映画がヒットしてるかのチェックは勿論ですがみんなと一緒に笑い、一緒に泣くのは素敵な時間。制作側への敬意と興味でエンドロール最後まで観るのも当たり前。エンドロール後にも映像があったりしますので。そして映画館の音はやはり全身で受け止められ、包まれる感覚なので臨場感がすごい。映画は映画館で体感して！

＜プロフィール＞

1970年スウェーデン・ストックホルム生まれ。

18歳で来日、1989年 から芸能活動スタート。TBS「王様のブランチ」に映画コメンテーターとしてレギュラー出演。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」など出演番組も多数。

アニメ「サウスパーク」カートマン役の声優やナレーション、俳優などマルチに活躍。2024年、外国映画の振興への寄与から「淀川長治賞」を受賞。ファッションにも意欲的に取り組み、服やジュエリーのデザイン、プロデュースも手掛ける。

■LEO（BE:FIRST）

映画館大賞のアンバサダーに決まったと聞いた時は凄く嬉しかったです。

BE:FIRSTでデビューするまで映画館でバイトしていたので、何かの縁を感じましたし、選んで頂けた事を光栄に思っています。

そこで色んな作品に触れて、色んな映画ファンに出会い、本当に今でも映画館は僕にとって凄く大好きな場所です。

今回またこうして映画館、映画に関わることができることを嬉しく思います。精一杯頑張ります。

僕が感じる映画館ならではの魅力は、没入感だなと思います。

僕自身、映画館でスクリーン何番という扉を通るとあの静けさと雰囲気にまず非日常感を感じます。

そこから予告、映画泥棒など諸注意がありライトが落ちていく。そして始まる本編は何にも変えがたい物があると思っています。

大きなスクリーンに映し出される映像と、多くのスピーカーから作り出される没入感。作品の中に自分もいると感じられる時間は映画館ならではだと思っています。

僕はスクリーンが視界にパンパンに入ってくるのが嬉しいタイプの人間で、1番後ろの座席でちょうどの時と、周りの枠まで目に入ってしまう時があるので、映画館で働いていた経験を活かしてちょうどいい座席を購入しています。

＜プロフィール＞

1998年生まれ。2021年に音楽グループ

BE:FIRSTのメンバーとしてデビュー。

25年にはグループ初の国内4ドームツアー、海外12都市を回る

ワールドツアーを敢行し、世界進出も果たした。

最新シングル『BE:FIRST ALL DAY』が配信中。

■服部昇大

映画館大賞のロゴを制作するに当たり、実際に現場の劇場スタッフの人達が作った新しい賞だと伺ったのでなるべくその手作り感が伝わるような温かみのあるロゴをイメージしました。映画も配信化などが進み便利になっていますが、映画館で映画を観るという体験はなかなか他に代えがたい価値のあるものだと思うのでこの賞を通じて映画や映画館を応援できるようなものになるといいなと思っています。

＜プロフィール＞

服部昇大 漫画家。6代目「日ペンの美子ちゃん」や映画プレゼン漫画「邦画プレゼン女子高生 邦キチ！映子さん」を連載中。

「映画館に行こう！」とは？

「映画館に行こう！」実行委員会は、日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション(MPA)、そして全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成されており、映画人口2億人を目標に「映画盗撮防止キャンペーン」など様々な施策を展開しております。これからも、「映画館に行こう！」実行委員会は、映画を盛り上げるために様々な活動を行っていきます。ご期待下さい。

公式サイト：https://eigakan-award.jp/ 公式SNS：https://x.com/eigakan_taishow #映画館大賞