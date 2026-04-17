AS KNOW AS plusから『トムとジェリー』のTシャツが登場！
アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』にて発売予定の『 トムとジェリー 』のコラボレーションアイテムを製作。
『 トムとジェリー 』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのデザインロンTがAS KNOW AS plusから登場♪
[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]にて４月中旬より発売中。
フロントスタイルにはジェリーとタフィーがポーズを決めている姿がかわいすぎる、ふかふか刺繍が施されています☆
後身頃にはTOM and JERRYの刺繍入り♪
かわいいアクリルキーホルダーもセットです！
ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能です！
みんなでお揃いしてみてね♪
選べて嬉しい2色展開！！
お好みのカラーをセレクトしてね♪
【品名】
●アクリルキーホルダー付
トムとジェリーTシャツ
(Q10957-7)
【価格】
\2,450（税込価格 \2,695)
【カラー】
オフ、グリーン
【サイズ】
Ｆ
【ECサイト】
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/
Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/
【SHOP】
店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist
【コラボ特集ページ】
https://www.asknowasplus.com/collaboration
【AS KNOW AS plusについて】
ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国22店舗やPOPUP等にて展開中。
レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズ、浴衣など、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。
コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪
【Brand Concept】
洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。
■AS KNOW AS plus 公式HP
https://www.asknowasplus.com/
■ZOZOTOWN
https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/
■公式Instagram
https://www.instagram.com/asknowasplus/
■AS KNOW AS plusショールーム
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7
株式会社アズノゥアズ 2F
■AS KNOW AS plus企画
(石川翔悟、小林優香)
【ワーナーブラザース‧ディスカバリー グローバル‧コンシューマープロダク
ツについて】
ワーナーブラザース‧ディスカバリー グローバル‧コンシューマープロダク
ツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフラ
ンチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハ
リー‧ポッター、ルーニー‧テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハ
ンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチ
ャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版
などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。
【ブランチ・アウトについて】
ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。
ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト
設立 ： 1997年7月
代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一
所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F
事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)
※本製品はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツと株式会社ブランチ・アウトとの契約により製造したものです。
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.(s26)