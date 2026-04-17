完熟南高梅が華やかに香るジン「PLUM GIN 咲那 -sakuna-」が販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、完熟南高梅が華やかに香るジン「PLUM GIN 咲那 -sakuna-」を、2026年4月17日（金）17:00より抽選販売を開始します。（https://kurand.jp/pages/sakuna）

「PLUM GIN 咲那 -sakuna-」について

「PLUM GIN 咲那 -sakuna-」は、10種類以上のボタニカルを使用した完熟梅のクラフトジンです。

原料には佐賀県産の完熟南高梅を使用し、氷点下で凍結させることで香りの純度を高めました。さらに熊本県阿蘇山麓産の青紫蘇を含む10種類以上のボタニカルを組み合わせることで、梅のフルーティな香りと清涼感のある和の香りが共存します。

「PLUM GIN 咲那 -sakuna-」の味わい

「PLUM GIN 咲那 -sakuna-」は、凍結した完熟梅を酒に漬け込んで香りの核を抽出した後、ボタニカルと共に蒸留する二段製法を採用しています。この工程により、完熟梅の甘い香りとジュニパーベリーの香りが重なり、奥行きのある味わいを実現しました。青紫蘇由来の爽やかな風味が特徴で、甘美な香りを感じさせつつも、後口はドライで清らかな余韻が残る仕上がりです。

商品詳細

【PLUM GIN 咲那 -sakuna-】

◯ジャンル：クラフトジン

◯アルコール度数：45％

◯内容量：500ml

◯ボタニカル：ジュニパーベリー、コリアンダーシード、シナモン、アンジェリカ、ゴマ、リコリス、アニスシード、レモングラス、アップルミント、ラベンダー、 カモミール、レモン生ピール、紫蘇、南高梅

◯製造元：スティルダムサガ 楠乃花蒸溜所

◯販売価格：7,990円（税込）

酒蔵について

＜スティルダムサガ 楠乃花蒸溜所（佐賀県）＞

「スティルダムサガ 楠乃花蒸溜所」は、佐賀市諸富に拠点を置き、2020年にスピリッツ製造免許を受けたばかりの新設蒸溜所です。ジンの発祥の地であるオランダから蒸留器を導入。地元である佐賀産の素材を使ってオリジナルのクラフトジンを提供しています。

<受賞歴＞

◯東京ウイスキー&スピリッツコンペティション 2022、2023 銀賞

◯佐賀の宝物グランプリ 2020-2021 地元貢献賞、2023-2024 審査員特別賞

抽選販売について

◯商品：PLUM GIN 咲那 -sakuna-

◯販売価格：7,990円（税込）

◯応募期間：2026年4月17日（金）17:00～5月1日（金）13:00

◯当選連絡：5月1日（金）以降

◯配送時期：2026年9月下旬以降順次発送予定

◯特設サイト：https://kurand.jp/pages/sakuna

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp