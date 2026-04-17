【奈良 蔦屋書店】毎日をちいさな喜びとともに。「よろこぶ手しごと市」を4/25(土)に開催
詳細情報 :
https://store.tsite.jp/nara/event/shop/53524-1457350323.html
奈良 蔦屋書店（奈良県奈良市）は2026年4月25日（土）に、「よろこぶ手しごと市」を開催します。手しごとの魅力を感じられる雑貨や食品を扱う約40店が集まり、手織りのストール、刺し子布、手刺繍のアクセサリーなどが並びます。また、人の手から手へと渡り歩き、様々な想いに触れてきたヴィンテージクロスをリメイクした洋服などが揃うほか、マスコット作りのワークショップブースも登場します。「手しごと」との出会いをじっくりとお楽しみください。
本イベントは、様々な想いで紡がれた愛すべき「手しごと」の数々が、日々の暮らしにちいさな喜びをもたらしてくれることを願って2024年にスタートしました。これまでは屋外で開催していましたが、3回目となる今回は、奈良県コンベンションセンター 2階 天平ギャラリー（奈良 蔦屋書店 上階）で開催します。
■出店者一覧（五十音順）
＜雑貨＞
雨の日製作所/Awabuku./Ini/iracchi/insomnia club/うたうきせつ/ebiko/m's-select/kiitos＊/木下あゆみ/クラフトAnsan/*guunin*/gloton/Qu'est-ce que c'est/Sheepl/sumicco/TARA/チャルカ/手刺繍existence/nico.originalhandmade/foo stitch/Fu-ra/pumowa/hopicco/Homespun Living/mama and sew/まめちゅあ/まめや/MURRAY/万喜彫金工房/Medete-yayaco∞ya-/MONDO FIL/役に立たないねこ/Y＊RT2
＜食＞
おやつ時々ごはん osanji/cafe ocho/glutenfree patisserie YURIKO MINATO/Chifoll/pastane 蓮蓮/フリブール/very good chocolate
イベント概要
よろこぶ手しごと市
日程 2026年4月25日（土）
時間 11:00～16:00
場所 奈良県コンベンションセンター 2階 天平ギャラリー
主催 奈良 蔦屋書店
お問い合わせ先 Tel. 0742-35-0600（奈良 蔦屋書店 代表番号）
URL https://store.tsite.jp/nara/event/shop/53524-1457350323.html
店舗情報
奈良 蔦屋書店
文化に囲まれ、毎日、好奇心の扉を開く場。悠久の都・奈良ならではの新しい知識の発見がある本や雑貨の提案をいたします。「BOOK ＆ CAFE」を通じて、近くにお住まいの方が毎日ご利用したくなるような地域コミュニティの拠点と、国内外から訪れる観光客の方が寛げる空間を目指しています。
住所 〒630-8013 奈良県奈良市三条大路１丁目691-1
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営業時間 8:00～23:00
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