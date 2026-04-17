今年も開催決定！首都圏の地酒を横浜で味わう！「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026 」7月4日(土)・5日(日)に横浜赤レンガ倉庫で開催！参加酒蔵も同時解禁！

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマとZIP-FMは、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、横浜赤レンガ倉庫 イベント広場にて、日本酒試飲イベント「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026」を開催いたします。

さらに本年は、FMヨコハマ街角リポーター藤田優一の30周年を記念して、本編前日の7月3日(金)夜に関連企画「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026 feat. 藤田優一 30th Anniversary」を開催。

神奈川10蔵の地酒で乾杯する特別な一夜をお届けします。

チケットはFMヨコハマのラジオショッピングにて最速販売がスタート！

https://shop.fmyokohama.co.jp/ec/pro/disp/1/YY-08-01885-00(https://shop.fmyokohama.co.jp/ec/pro/disp/1/YY-08-01885-00)

※お電話でお申し込みの場合は、4/20(月)10時～。 受付電話番号：045-224-1230



■【土日通】YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026 スターターセット Fヨコ専用チケット

\3,300 セット内容：コイン12枚＋オリジナルお猪口＋リストバンド

※Fヨコ専用チケットはコイン2枚増量！

FMヨコハマ リポーター 藤田優一30周年記念限定枡(オリジナル枡)付きスターターセットも販売！

■【土日通】枡付き YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026 スターターセット Fヨコ専用チケット

\3,800 セット内容：コイン12枚＋オリジナルお猪口＋リストバンド＋オリジナル枡

※コイン2枚増量そのまま、さらに枡付きはFヨコ専用チケットだけの特別価格

■【金土日通】枡付き YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026 スターターセット Fヨコ専用チケット

\5,800 セット内容：コイン12枚＋オリジナルお猪口＋リストバンド＋オリジナル枡

※金曜プレイベント「feat. 藤田優一 30th Anniversary」にご参加いただけます。

FMヨコハマ リポーター 藤田優一30周年記念限定枡 (オリジナル枡) ※イメージ

Fヨコ専用チケットの受付は４/３０(木)１７時まで！

■「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026」とは

「地酒×音楽（DJ PLAY）」を掛け合わせた新しい日本酒イベントです。 丹沢山系から湧き出る清らかな水が育む神奈川の日本酒を中心に、東京、千葉、山梨、埼玉など首都圏近郊から約20蔵・50銘柄以上が、港の象徴である横浜赤レンガ倉庫に集結します。

作り手と飲み手の交差点となるこの場所で、日本酒のこれまでの物語とこれからの航海を感じていただけます。

■ イベントの魅力

多彩な日本酒とフード：神奈川県の10蔵を中心に、厳選された日本酒を有料試飲ブースで堪能できます。また、日本酒に合うおつまみを販売するフードブースも登場します。

音楽で空間を演出：FMヨコハマのDJを中心としたアーティストが角打ちDJブース（ステージ）に登場し、会場を音楽で盛り上げます。

お土産販売：試飲してお気に入りになったお酒は、お土産販売ブースで一部銘柄をご購入いただけます。



■ feat. 藤田優一 30th Anniversary (7/3 金曜プレイベント)

FMヨコハマ街角リポーターとして30年、「はぁ～いフジタでェ～す!!」でお馴染みの藤田優一の30周年を記念した特別企画。神奈川の地酒で乾杯する、一夜限りの特別イベントです。

・神奈川10蔵の地酒を楽しめます(銘柄は当日のお楽しみ)

・数量限定の「【金土日通】枡付スターターセット(3日通し券)」を購入された方のみご参加いただけます

・本編(土日)とは異なる特別なラインナップをご用意

■ 参加予定酒蔵

【神奈川県】石井醸造 / 泉橋酒造 / 大矢孝酒造 / 金井酒造店 / 川西屋酒造店 / 吉川醸造 / 久保田酒造 / 熊澤酒造 / 黄金井酒造 / 中沢酒造

【東京都】野口酒造店

【千葉県】東灘醸造 / 飯沼本家 / 木戸泉酒造 / 鍋店

【山梨県】井出醸造店 / 笹一酒造 / 太冠酒造 / 萬屋醸造店

【埼玉県】佐藤酒造店

開催概要(予定)

【イベント名】

YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026

【開催日時】

2026年7月3日（金）17:30～21:00（20:30 ラストオーダー） ※feat. 藤田優一 30th Anniversary

2026年7月4日（土）11:00～19:30（19:00 ラストオーダー）

2026年7月5日（日）10:00～17:30（17:00 ラストオーダー）

※暑さ対策の一環として、土日のみ14:30～15:00はレストタイム（お酒の提供休止）を設けます。

【会場】

横浜赤レンガ倉庫 イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

電車：JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分

バス：「赤レンガ倉庫前」バス停からすぐ

【主催】

FMヨコハマ / ZIP-FM

【後援】

神奈川県酒造組合

【オフィシャルサイト】

https://zip-fm.co.jp/yokohama-sakesquare26/

【お問い合わせ】

YOKOHAMA SAKE SQUARE実行委員会

・FMヨコハマ（平日11:00～17:00）

045-224-1000

・ZIP-FM（平日10:00～18:00）

052-972-0778

■楽しみ方

・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。

・スターターセットには、飲食用コイン・オリジナルお猪口・リストバンドがセットになっています。

・飲食用コインと引き換えて、日本酒や肴を購入することができます。

・肴やソフトドリンクについてもコインでの購入となります。

■チケット

※FMヨコハマ ラジオショッピング 先行販売終了後、5/1(金) 正午から一般発売スタート

酒フェスガイド アプリチケット

・ローチケ（Lコード）

・チケットぴあ（Pコード）

・イープラス

・KKday

・楽天トラベル

●【土日通】スターターセット前売り券：\3,300(コイン10枚＋お猪口＋リストバンド)

●【土日通】枡付きスターターセット前売り券：\4,000 ※アプリ限定

●【金土日通】枡付きスターターセット前売り券：\6,000 ※アプリ限定・数量限定

※ちょこっとスターターセット \1,300(税込) ※アプリ限定

※酒フェスガイドアプリ限定で発売

キャパシティに余裕がある場合のみ、アプリ・現地にて発売となります。

●追加コイン

会場では、追加コイン（1枚 200円）の販売を行います。

【注意事項】

20歳未満は日本酒の購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。

ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に40周年を迎えました。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/



パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。



