三井物産デジタルコモディティーズ、ジパングコインのマルチチェーン展開を開始

三井物産デジタルコモディティーズ株式会社

三井物産デジタルコモディティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：見市礁）は、これまでプライベート型ブロックチェーンで発行してきた貴金属価格に連動することを目指す暗号資産「ジパングコイン（ZPG）」シリーズのパブリック型ブロックチェーンでの展開を開始します。

パブリック型ブロックチェーンで発行されるジパングコインシリーズは、Fireblocks（本社：ニューヨーク、CEO：Michael Shaulov[マイケル・シャウロフ]）のトークン発行プラットフォームを採用し、OP Labs（本社：ニューヨーク、CEO：Jinglan Wang[ジンラン・ワン]）によるEthereumの レイヤー２ブロックチェーン「OP Mainnet」を基盤ブロックチェーンとして、GMOコイン株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：石村富隆）において2026年4月20日より一般利用者向けの取引が開始される予定です。

OP MainnetはOP Labsが開発するEthereumの代表的なLayer 2ブロックチェーンです。現在CoinbaseのBase、SonyのSoneium、KrakenのInkをはじめ、50以上のチェーンがOP Stack上で本番稼働しており、企業向けにはOP Enterpriseによるチェーン構築支援を提供しています。Ethereumのセキュリティを継承するアーキテクチャ、主要企業による採用実績、法規制下にある暗号資産との親和性からOP Mainnetをジパングコイン初のパブリックブロックチェーンに選定しました。

Fireblocksはデジタル資産の発行・管理に特化した機関投資家グレードのプラットフォームです。世界2,400社以上の金融機関および企業にサービスを提供しており、ステーブルコイン決済、清算、カストディ、トークン化、取引業務、会計処理、コンプライアンスレポーティングの効率化において確かな実績を有しています。独自の鍵管理アーキテクチャによる機関投資家グレードのセキュリティ基準への適合性、規制遵守を前提とした柔軟なポリシー管理機能、および金融機関のトークン化プロジェクトにおける豊富な導入実績からFireblocksをジパングコインの発行プラットフォームに選定しました。

また、ジパングコインは、OP Mainnetでの展開に続き、今後Solanaブロックチェーンへの展開も予定しています。SolanaはInternet Capital Marketsを支える基盤として注目されており、Visaによるステーブルコイン決済や、JPMorganによるコマーシャルペーパーのトークン化など、企業による活用事例も広がっています。高速性、流動性および拡張性に加え、プライバシーやコンプライアンス対応を支える各種ツール、オンチェーンID、AML対応フレームワークが整備されていることから、パブリックチェーンと許可型インフラの双方にまたがる活用に適した基盤であると考えています。

今後、ジパングコインは１.プライベート型ブロックチェーンでの発行、２.パブリック型ブロックチェーンでの発行、の構成からなるマルチチェーン展開を推進してまいります。

【パートナーコメント】

Fireblocks

「プライベートからパブリックブロックチェーンへの移行は、トークン化が新たな市場を切り拓く転換点です。流動性が広がり、個人投資家のアクセスが可能になり、そして機関投資家グレードのセキュリティ管理が最も重要性を増す局面です。MDCにジパングコイン（ZPG）のパブリックチェーン展開をFireblocksで構築するご決断をいただいたことは、私たちが目指してきたインフラの価値を体現するものです。それは、伝統的金融のセキュリティとコンプライアンス基準をオープンなブロックチェーンインフラにもたらすことに他なりません。」

-- Michael Shaulov, Co-Founder and CEO（マイケル・シャウロフ、共同創業者 兼 CEO）

OP Labs

「日本は規制環境の明確さにおいて、オンチェーン金融で最も注目すべき市場のひとつです。ジパングコイン（ZPG）は、三井物産デジタルコモディティーズが発行するコモディティ連動型暗号資産であり、OP Mainnet上で日本の発行体によりローンチされる初の暗号資産です。同社とともにこの取り組みを実現できることを大変光栄に存じます。日本は私たちにとって最も重要な市場のひとつであり、国内を代表する企業とともに前進できることを嬉しく思います。」

-- Kyle Jenke, Chief Business Officer（カイル・ジェンキ、最高事業責任者）

GMOコイン

「三井物産デジタルコモディティーズ様によるジパングコイン（ZPG）シリーズのマルチチェーン展開の開始に、深く祝意を表します。当社におきましても、2026年4月20日（月）よりジパングコイン（ZPG）シリーズの取扱いを開始いたします。「OP Mainnet」という優れた基盤の採用は、デジタルアセットの利便性を追求する上で非常に大きな意義を持つものと期待しております。各パートナーの皆様と緊密に連携し、ジパングコインを通じてより豊かな投資機会を投資家の皆様へ提供できるよう努めてまいります。」

-- 石村 富隆 代表取締役社長

Solana Foundation

「ジパングコイン（ZPG）のSolana上でのローンチ計画は、日本における機関投資家による採用が着実に進展していることを示す意義深い一歩です。三井物産は長年にわたりグローバル市場で信頼されるリーダーであり、今回の取り組みは、同社が国内外でイノベーションを牽引する能力を改めて示すものです。今後、日本においてSolana上で構築を進める三井物産や他の金融機関・事業会社などと連携を深め、本件のユースケースの深化と新たな活用方法を模索していくことを楽しみにしています。」

-- Lu Yin, Head of APAC（ルー・イン、APAC統括責任者）