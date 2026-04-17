三井物産デジタルコモディティーズが発行するジパングコインシリーズのマルチチェーン展開に伴うトークン発行流通基盤の構築を『Spider Digital Transfer』で実現

株式会社デジタルアセットマーケッツ

株式会社デジタルアセットマーケッツ（本社：東京都千代田区、代表取締役：西本一也、以下「デジタルアセットマーケッツ」）と株式会社インタートレード（本社：東京都中央区、東証スタンダード：3747、代表取締役：西本一也、以下「インタートレード」）は、金融商品取引業務向けトータルソリューション『Spider Digital Transfer』を基盤として、三井物産デジタルコモディティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：見市 礁）、以下「三井物産デジタルコモディティーズ」）が発行する金・銀・プラチナそれぞれの価格におおむね連動することを目指す暗号資産「ZPG」「ZPGAG」「ZPGPT」（以下「ジパングコインシリーズ」）のマルチチェーン展開に伴うトークン発行流通基盤を構築しましたのでお知らせします。

インタートレードは三井物産デジタルコモディティーズに対しFireblocks Pte. Ltd.（本社：ニューヨーク、CEO：Michael Shaulov、以下「Fireblocks」）が提供するトークン発行プラットフォームを利用したジパングコインシリーズの発行・償還システムを構築しました。デジタルアセットマーケッツは暗号資産交換業として上場するジパングコインシリーズのマルチチェーン対応及び『Spider Digital Transfer』と「Fireblocks」を利用したオンチェーン流通システム構築を実現しました。

今回の対応により、これまでプライベートブロックチェーン上で発行・管理されてきたジパングコインシリーズが、複数のパブリックブロックチェーン上で展開可能になりました。

今後も、規制環境や市場ニーズを踏まえながら、対応チェーンの拡張を含めたジパングコインシリーズの機能拡充及び健全な発展に貢献してまいります。

ジパングコインシリーズのマルチチェーン展開■ジパングコインシリーズについて

ジパングコイン（ZPG）・ジパングコインシルバー（ZPGAG）・ジパングコインプラチナ（ZPGPT）は、三井物産デジタルコモディティーズが発行する金・銀・プラチナそれぞれの価格におおむね連動することを目指す暗号資産です。

公式URL：https://www.zipangcoin.com/

■Fireblocksについて

Fireblocksは、世界で最も信頼されているデジタル資産インフラストラクチャ企業で、あらゆる規模の組織がブロックチェーン上でビジネスを構築、運営、成長できるよう支援しています。業界で最もスケーラブルかつ安全なプラットフォームにより、機関金融から消費者向けデジタル体験まで、銀行、決済プロバイダー、ステーブルコイン発行体、取引所、カストディアンなど最大規模のエコシステム全体においてステーブルコイン決済、清算、カストディ、トークン化、取引業務、会計処理、コンプライアンスレポーティングを効率化しています。Worldpay、BNY、Galaxy、Revolutを含む数千の組織が、150を超えるブロックチェーンにおいて10兆ドル以上のデジタル資産取引の安全性を確保するためにFireblocksを利用しています。詳しくは、fireblocks.com(https://fireblocks.com/)をご覧ください。

■Spider Digital Transferについて

インタートレードが設立から 25 年間に渡り提供してきた複数の金融商品取引業務向けパッケージシステムの中から、必要となるプロセス・アプリケーション機能をピックアップ、或いは融合させることにより、お客様の業務に沿ったシステム機能をコンパクト化しつつも深化させたソリューションです。デジタルアセットマーケッツで取扱いするジパングコインシリーズをはじめとした暗号資産プロジェクトにおいて、取引全般、運営業務全般の機能のシステムを『Spider Digital Transfer』のソリューションを基盤として実現しております。

■RWAトークン（ステーブルコイン含む）発行流通基盤構築のお問い合わせ

Fireblocksを利用したステーブルコインやRWA（現実資産）トークン発行流通基盤の構築にご関心をお持ちの金融機関様、事業者様はぜひお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：https://www.itrade.co.jp/inquiry/company/

会社概要

■三井物産デジタルコモディティーズ株式会社について

所在地：東京都千代田区大手町一丁目2番1号

代表者：見市 礁

設立 ：2021年4月

事業内容：暗号資産の発行/売買、貴金属地金等の売買/リース

資本金：2.6億円

会社URL：https://www.mitsuidc.com/

■Fireblocks Pte. Ltdについて

代表者：Michael Shaulov

設立：2018年

事業内容：ブロックチェーンを利用したデジタル資産の移動、保管、発行インフラの提供

会社URL：https://www.fireblocks.com/

■株式会社インタートレードについて

所在地：東京都中央区新川一丁目17番21号 茅場町ファーストビル3階

代表者：西本 一也

証券コード：東証スタンダード市場 3747

設立 ：1999年1月

事業内容：金融ソリューション事業、ヘルスケア事業、ビジネスソリューション事業

持分法適用関連会社：株式会社デジタルアセットマーケッツ

会社URL：https://www.itrade.co.jp/

■株式会社デジタルアセットマーケッツについて

所在地：東京都千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル8階

代表者：西本 一也

設立 ：2018年9月

事業内容：デジタルアセット事業、サイバーレジリエンス事業

資本金：29.67億円

業登録 ：暗号資産交換業者 関東財務局長 第00024号

株主 ：株式会社インタートレード、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー、三井物産株式会社、株式会社日本取引所グループ、光証券株式会社、他

加盟団体：

一般社団法人日本暗号資産取引業協会（JVCEA） 第一種会員

一般社団法人Fintech協会 法人会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

会社URL：https://corp.digiasset.co.jp

暗号資産取引の際は下記「暗号資産を利用する際の注意点」をご確認いただいた上で、取引内容や仕組み、リスク等を十分ご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださいますようお願いします。

暗号資産を利用する際の注意点

(1) 暗号資産は、本邦通貨（円）または外国通貨（米国ドル、ユーロ等）ではありません。

(2) 暗号資産は、特定の国または者によりその価値を保証されているものではありません。

(3) 暗号資産は、取引価格の変動により、暗号資産の価格が購入時の価格を大きく下回る可能性があるため、暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあります。

(4) 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。