5月12日（火）19時よりオンライン開催！円安だからこそ米ドル資産を買い増す？富裕層が注目するハワイ不動産の減価償却×資産防衛術

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は株式会社ファミリーアセットコンサルティング 海外営業部 課長 鷲田 樹美弥 氏、株式会社ファミリーアセットコンサルティング 新井 朋也 氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、現地事情に精通した専門家が2026年最新の市場動向を解説するとともに、法人向け減価償却の活用法と、別荘利用と投資収益を柔軟に切り替えられるホテルコンドミニアムという2つの具体的活用法を徹底解説します。

開催概要

テーマ：海外不動産

開催日時：2026年5月12日（火）19:00～20:00

参加費：無料

会場：オンライン開催（LIVE配信）

予定内容

円安なのに、日本人が「ハワイ不動産」に沸く理由

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69ccc621b576228d39000000

歴史的な円安局面の今、多くの投資家が注目しているのは、通貨分散による資産防衛です。

世界中から安定した需要を集め、インフレにも強い「米ドル建ての実物資産」。その本質的な価値は、たとえ円安局面にあっても揺らいでいません。

むしろ、資産のすべてを円建てで保有し続けるリスクを考慮すれば、こうした外貨資産をポートフォリオに組み入れることを検討する意義が、改めて見直されています。

ハワイ不動産は、過去30～40年でドルベースの価格が約4～5倍に上昇するなど、強さを見せてきました※。

本セミナーでは、ハワイ不動産市場の全体像から、ワイキキ、アラモアナ、カカアコといった主要エリアの最新動向、ハワイ不動産を今購入すべき理由まで、現地事情に精通した株式会社ファミリーアセットコンサルティングの新井朋也氏と、鷲田樹美弥氏が徹底解説します。

特に今回は、富裕層の方々が今こそ着目すべき、以下の2つの具体的活用法を深掘りします。

★法人向け…物件価格の「8割～9割」が対象、減価償却の仕組み

ハワイの中古不動産は建物比率が極めて高く、物件価格の8割から9割を建物評価として計上できる構造的な特徴があります。

この高い減価償却率を活用した資産管理の仕組みに加え、保有期間終了後の「出口」についても、安定した再販市場と入居率を背景とした郊外物件（8,000万円～1億円程度）の実例をもとに詳しく紐解きます。

★ハワイ不動産初心者に特にオススメ！「別荘」と「投資」を柔軟に切り替えるホテルコンドミニアム

初めてのハワイ不動産として検討しやすいのが、3,000万円～5,000万円程度で所有可能なホテルコンドミニアムです。

自身でハワイを満喫したいときには別荘として利用し、それ以外の使わない期間はホテルとして賃貸に出して米ドル収益を得る――。

清掃、メンテナンス、集客といった運営実務のすべてをホテル運営会社が担うため、オーナーが管理の手間を負うことなく、効率的に外貨建て資産を維持・運用できる点が特徴です。

自分でも使いながら、資産を賢く守り育てる所有のかたちをご紹介します。

※ホノルル不動産協会（HBR）Oahu Annual Residential Resales Data

https://www.hicentral.com/pdf/annsales.pdf

（将来の資産価値の上昇を保証するものではありません）

【こんな人におすすめ】

◎ハワイ不動産投資に興味のある方

◎ハワイに別荘を持ちたい方

◎すでにハワイ不動産を所有している方

・年収2,000万円以上、金融資産1億円以上の方

・米ドル建て資産の構築を検討している方

・減価償却を活用したい中小企業オーナーの方

・ハワイに拠点を持ちたいが、管理の負担を抑え、投資効率も追求したい医師・専門職の方

・自分でも使いながら将来的な資産成長も期待できる、ハワイ不動産の第一歩を踏み出したい方

【セミナー内容】

◎ハワイ不動産の資産価値と、主要エリアの現状

◎〈法人向け〉なぜ建物評価が「8割～9割」なのか？ハワイ中古物件と減価償却の親和性

◎「自分で使う」と「投資収益」を両立させるホテルコンドミニアムの魅力

講師紹介

鷲田 樹美弥株式会社ファミリーアセットコンサルティング海外営業部 課長

法政大学卒業後、大手ハウスメーカーにて提案型建築ソリューション営業に従事。

その後株式会社ファミリーアセットコンサルティングへ入社し、国内不動産で培った提案力を強みに海外不動産分野へフィールドを拡大。ハワイ不動産を中心に、実需と投資の両面からバランスの取れた提案を得意とする。

モットーは「本質的価値を見極める提案」。短期的な利益ではなく、長期的な資産保全と成長を見据えたサポートを心掛けている。

新井 朋也株式会社ファミリーアセットコンサルティング

神奈川の大手不動産会社にて情報システムや広告宣伝にて18年勤務。

ハワイ事業部の立ち上げとともに「ハワイ」に魅了される。

タイムシェアや新築コンドミニアム販売に関わるなか、もっと「お客様にとって一番のハワイの家」を紹介したいと思い、2018年にファミリーハワイリアルティへ移籍。

ロサンゼルス不動産、海外保険情報にも詳しく、不動産だけではない、総合的な「ハワイ」の情報提供ができることが強み。

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セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69ccc621b576228d39000000

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お問い合わせ先

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E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp