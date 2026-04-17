ギブソン・アコースティックのフラッグシップ、J-45の魅力を紐解く『VS J-45』

ギブソン・ブランズ・ジャパン株式会社

ギブソン・ブランズ・ジャパンは、ギブソン・アコースティックを代表する名器 ”ギブソンJ-45” の魅力を紐解くギブソンTV日本版公式プログラム『VS J-45 (ヴァーサス J-45)』第3弾を本日公開いたします。1942年の誕生以来 ”ワークホース（頼りになる馬車馬）” と称され、国内外の名ギタリストの演奏にその “マジック・トーン” で応え続けてきたJ-45。この名器を多種多様なギター・フリークが奏で、語り尽くす人気動画シリーズです。

今回登場するゲストは、世代を超えたロックスター、そして博識のギタリストとして不動の人気を誇るROLLYと人気兄弟漫才コンビ・中川家のボケ担当、中川剛。それぞれの分野で輝きを放つ互いの活動をこよなくリスペクトする二人のトーク＆セッションを通して、ギブソン・マーフィー・ラボからエピフォン・インスパイアド・バイ・ギブソン・カスタムまで、様々なJ-45の特徴が解き明かされていきます。本日公開の動画本編で、ぜひその模様をお楽しみください！

ROLLYと Gibson Murphy Lab 1942 Banner J-45 Heavy Aged中川剛（中川家）とGibson J-45 Standard- 【本日公開の動画をチェック！】

▼ ROLLY × 中川剛（中川家）が出演する動画本編はこちら

https://youtu.be/ZEo9aMSnckg

- 【ROLLY プロフィール】

ROLLY（ローリー）

1963年生まれ、大阪府高槻市出身。

90年「すかんち」のヴォーカル＆ギターとしてデビュー。

グラムロックを彷彿とさせるビジュアルと、ポップで親しみやすい音楽性で人気を獲得。

96年バンド解散後、ソロアーティストとして活動をスタート。

音楽活動にとどまらず、ミュージカルや舞台などさまざまな分野でその才能を披露している。

天性のキャラとキレのあるトーク、独特のサービス精神でテレビ番組でも活躍するロックスター。

ROLLY- 【 中川剛 プロフィール】

中川 剛（中川家）

大阪府守口市出身。1992年に弟・礼二とお笑いコンビ「中川家」を結成。

2001年「M-1グランプリ」初代チャンピオン。2010年と2019年に 「上方漫才大賞」 大賞を受賞。

ギターが趣味で、不定期で村上ショージや水玉れっぷう隊・ケン、次長課長・河本らと弾き語りライブを開催するほかYouTubeでもギターショップ巡りなどの動画を配信している。

中川 剛（中川家）- 【ギブソンについて】

1894年の創業から130年間以上にわたり、アイコニックな世界的ギターブランドとして業界をリードしてきたギブソンは、ジャンルを越え、何世代にもわたり、ミュージシャンとともにその時代のサウンドを形作ってきました。現在テネシー州ナッシュヴィルに本社を置き、モンタナ州ボーズマンにはアコースティック・ギターの工場を持つギブソン・ブランズは、ワールドクラスのクラフツマンシップと音楽業界での強いパートナーシップを軸に、楽器業界の中でもこれまで他の追随を許さない先進的な製品を生み出してきました。ギブソン・ブランズのポートフォリオには、ナンバーワンギターブランドであるギブソンをはじめ、エピフォン、クレイマー、メサ・ブギー、KRKなど、ミュージシャンに愛されてきた有名な音楽ブランドが含まれています。ギブソン・ブランズは、これからも何世代にもわたって音楽ファンがギブソン・ブランズの楽器によって生み出される最高の音楽を体験できるように、品質の向上、革新的製品、卓越したサウンドの実現に注力していきます。

ギブソン公式サイト https://gibson.jp

ギブソン公式インスタグラム https://instagram.com/gibson_japan

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ギブソン公式 TikTok https://www.tiktok.com/@gibson_japan_official

- 【公式画像ダウンロード】

https://www.dropbox.com/scl/fo/upx1whxawq03knsil1w3z/AAZLpCTZU_syGSJ4c1S9rIU?rlkey=eusw8dqyovgrhsw5h4e3qcxo8&st=4g7jbsqw&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/upx1whxawq03knsil1w3z/AAZLpCTZU_syGSJ4c1S9rIU?rlkey=eusw8dqyovgrhsw5h4e3qcxo8&st=4g7jbsqw&dl=0)

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2026年4月17日（金）17時

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