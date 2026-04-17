【ドライブレコーダー（一体型）ランキング】事故やあおり運転対策に備えたい！最新5製品を調査（MONOQLO2026年6月号）

株式会社晋遊舎カーグッズの定番ドラレコ！前後一体型モデルの最新ランキングが決定!!

走行中の映像や音声を自動で記録してくれるドライブレコーダーは、もしもの事故の際に証拠として活用できることから、もはや必需品。なかでも、後方からのあおり運転の証拠も残せる前後2カメラタイプが定番となっています。

そこで5製品を実際に使用し、ランキング化しました。

▼評価項目はこちら

- 前カメラ（昼）：5点満点- 後カメラ（昼）：5点満点- 前カメラ（夜）：5点満点- 後カメラ（夜）：5点満点- 画角の広さ：5点満点- 操作性：5点満点- 付加機能：5点満点走行中の安心を守ってくれる「ドライブレコーダー」おすすめTOP5昼は雲の形までわかるくらいキレイ！ 夜も実際の見た目より明るめです【1位】ベストバイ：パイオニア carrozzeria VREC-DZ410D

実勢価格：2万2000円

昼夜、前後カメラとも見やすい映像で、事故の記録はもちろん、旅行の思い出として映像を残すことにも適しています。画面は大きくて操作もしやすく、運転支援機能も搭載。初心者も安心して使用できます。

昼の撮影映像は実際の見た目に近く、色合いも鮮やかすぎたりくすみすぎたりせず自然な雰囲気です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/447_1_7dea167838fdbdfbbcf9aa100b0c9165.jpg?v=202604170551 ]

画角の広さはナンバーワン！ 周囲の様子がわかりやすいです【2位】A評価：ユピテル SN-TW6200

実勢価格：2万2000円

視野角がかなり広く、周囲の様子がよくわかります。電源直結コード同梱なので、追加費用なしで駐車監視機能が利用できるのも便利です。

全体的に明るめで、ナンバーの数字や車の動きのほか雲の様子もよくわかります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/447_2_a07c786d93cd241ae0da6cfadd58eaa5.jpg?v=202604170551 ]

夜は歩道も明るめで見やすくネオン看板の潰れもなし！【3位】 A評価：コムテック ZDR027

実勢価格：1万7936円

カメラが明るめに映るぶん、夜はより見やすい印象。オプション追加で駐車監視機能を強化でき、運転支援機能も充実しているのが特徴です。

全体的にやや明るめで、ヘッドライトが当たっている場所なら様子がよくわかります。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/447_3_fa30121cb6537048b90dc91719c3d85c.jpg?v=202604170551 ]

全体的に明るく表現され逆光でもナンバーが読めます！【4位】A評価：ケンウッド DRV-E40W

実勢価格：2万2800円

昼夜とも明るめですが、後カメラは全体的に白っぽく映っています。コンパクトなので視界を邪魔せず、それでいて操作性は損なっていません。

光が増幅されていて、歩道の様子もよくわかります。ただネオンの文字は潰れます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/447_4_a2d9133a52fbd598bf4b11a637fb300f.jpg?v=202604170551 ]夜は自然な感じの暗さだけどナンバーやネオンは見やすいです【5位】B評価：セルスター CS-E200

実勢価格：2万4410円

昼は明るめ、夜は暗めに映りますが、ナンバーや街の様子はしっかりわかります。ただ、操作スイッチの切り替え方法はわかりにくかったです。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/447_5_d106a2dfde20394e2c3d7f7a77907d1b.jpg?v=202604170551 ]

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2026年6月号をチェック！

今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2026年で17周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレジットカードなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名：MONOQLO

発行日：毎月19日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/



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