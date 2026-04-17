令和8年度（第27回）「民間部門農林水産研究開発功績者表彰」における候補者の募集を開始します

農林水産省

農林水産省は、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会と共催で、令和8年度（第27回）「民間部門農林水産研究開発功績者表彰」の候補者の募集を本日から開始します。

1.趣旨

民間部門農林水産研究開発功績者表彰 画像

農林水産省は、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会と共催で、農林水産業及びその他関連産業に関する研究開発のうち民間が主体となって行っているものについて、その一層の発展及びそれに従事する者の一層の意欲向上に資するため、優れた功績を挙げた者に対する表彰を平成12年度より実施しています。」

2.表彰の対象

民間企業等において研究開発に従事している個人又は団体及び農林水産業を営んでいる個人又は団体を対象とします。

3.表彰の方法

農林水産大臣賞、農林水産省農林水産技術会議会長賞及び公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会会長賞として、顕著な功績・功労のあった個人又は団体に対して表彰します。

4.応募の方法

応募希望者は、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会に受賞申請書を提出してください。

応募方法の詳細は、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会のURLをご覧ください。

https://www.jataff.or.jp/project/prize/index.html（外部リンク）

応募期限は、令和8年6月30日（火曜日）です。

5.参考

これまでの表彰は、次のURLからご覧いただけます。

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/researcher_praise/minkan_commendaton.htm

お問合せ先

- 令和8年度（第27回）民間部門農林水産研究開発功績者表彰における候補者の募集 チラシ(PDF : 389KB)(https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/attach/pdf/260417_1-1.pdf)

（事業全般について）

農林水産技術会議事務局研究調整課

担当者：育成担当

代表：03-3502-8111（内線5824）

ダイヤルイン：03-3591-7889



（応募方法について）

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会

担当者：調査情報部

電話：03-3509-1161