2026-27 レギュラーシーズン 試合日程を発表！6月13日（土）に開幕！【メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

一般社団法人日本フットサルトップリーグ（理事長：松井大輔）は、メットライフ生命女子Ｆリーグ 2026-27 のレギュラーシーズンスケジュールが決まりましたので、お知らせいたします。開幕戦の第1節は6月13日（土）福井県のセーレン・ドリームアリーナにて行われます。本年度は、従来のセントラル開催に加え、一部でのホームゲーム開催や男女共同開催など、多様な運営形式を実施いたします。

◼︎メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27

＜レギュラーシーズン＞

試合日程：2026年6月13日（土）～2026年12月20日（日）

試合方式：11チームによる1回戦総当りリーグ戦（セントラル開催および一部ホームゲーム併用）

※調整中の箇所については、決定次第、後日発表いたします。

日程の詳細はこちら(https://w-fleague.jp/news/?p=9559)

＜ファイナルシーズン＞

試合日程：試合日程が決定次第、お知らせいたします。

試合方式：レギュラーシーズンの上位6チーム、下位5チームの2グループによるセントラル方式・1回戦総当りリーグ戦・全5節25試合

※メットライフ生命Ｆリーグの試合日程についてはこちら(https://www.fleague.jp/score/)をご覧ください。