メイドカフェ「めいどりーみん」は18周年！感謝を込めて「18周年記念プロジェクト」を開催！

株式会社ネオディライトインターナショナル

株式会社ネオディライトインターナショナル（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木雄一郎）が運営する「メイドカフェめいどりーみん」は、2026年4月25日をもちまして18周年を迎えます。「めいどりーみん」の建国記念日でもあるこの日を祝し、これまで応援してくださった全ての「ご主人様・お嬢様」へ感謝を込めて、限定記念アイテムの販売や、店舗での特別企画など、多彩なアニバーサリーキャンペーンを順次展開いたします。

1. ご入国の想い出に。「ドリームステッカー」＆18周年限定チェキ特典

期間中にご入国いただいた皆様へ、感謝の気持ちを込めた特典をご用意しました。

ドリームステッカー： キャストがその場で日付やメッセージを書き込んでお渡しします（4/25～5/31）。※MBK店・フューチャーパーク店での配布はございません。

限定チェキ台紙＆シール： チェキをご購入の方へ、18周年ロゴをあしらった特別台紙とフレームシー

ルでデコレーションいたします（4/25～なくなり次第終了）。※MBK店・フューチャーパーク店での配布はございません。

18周年限定デザインチェキ台紙18周年限定デザインチェキシール

2．建国記念日は本店で「オムライス」が半額に！

めいどりーみんでは、現在展開中のそれぞれの店舗のオープン記念日（夢の国では「建国記念日」と呼びます）には、各店舗でオムライスを半額で提供いたします。

18周年を迎える4月25日は、1店舗目である「秋葉原本店」で「オムライス」を半額でお楽しみいただけます。

- 各店舗建国記念日（オープン記念日）一覧

秋葉原 本店 4月25日

秋葉原 ひみつきち 11月21日

秋葉原 アイドル通り店 7月16日

秋葉原 中央通り店 1月18日

秋葉原 電気街口駅前店 1月18日

秋葉原 LIVE RESTAURANT Heaven’ｓGate 12月1日

秋葉原 外神田一丁目 3月29日

新宿東口店 10月18日

SHIBUYA 12月6日

札幌 狸小路店 12月20日

名古屋 大須招き猫前店 8月10日

名古屋 大須赤門通り店 3月31日

大阪 日本橋オタロード店 5月25日

大阪 なんば店 1月21日

福岡 小倉あるあるCity店 8月7日

福岡 天神西通り店 9月11日

Thailand MBK店 7月1日

Thailand FlagShip店 3月2日

Thailand Future Park店 6月16日

韓国 ホンデ店 8月9日

以上の日程に、建国記念日を迎える各店にご入国いただいたゲストの皆様には、下記対象商品を半額で提供いたします。

対象商品：プレーンオムライス 1,150円（税込1,265円）→575円（税込633円）

※開催日、開催内容は変更となる場合があります。

- オムライスの“たまご”のこだわり

めいどりーみんでは、オムライスのさらなる美味しさを求め、山形県にある養鶏農場と契約し、取れたてのたまごを調達しております（大阪、福岡、タイランドエリアの一部店舗を除く）。卵と相性抜群のオリジナルに開発したチキンライスを包んでご提供します。

3．めいどりーみん建国記念限定コース リリース

4月25日（土）～5月17日（日）の期間限定で、18周年を記念した限定デザインの「トレカ」付きのコースをリリースいたします。

※各店なくなり次第終了となります。

4．達成で限定壁紙プレゼント！ライブパフォーマンス18,000回チャレンジ！

18周年を記念して、4月1日（水）～5月31日（日）の期間中にめいどりーみん全店で合計18,000回のライブパフォーマンス開催を目指すチャレンジを実施中です。見事達成すると、めいどりーみん公式アプリ内で、18周年記念デザインの壁紙をダウンロードしていただけるようになります！

5．店舗で盛り上がる！「オタ芸セット」期間限定リリース

めいどりーみんの醍醐味である「ライブ」をより楽しむための特別セットを期間限定で販売いたします。マジペン極みをメイドキャストに渡すと、キャストによるオタ芸が見られるかも！？

販売期間： 2026年4月25日 ～ 5月31日

セット内容：ウルトラマジカルスティック（マジペン極み）2本、チェキ、ランダム缶バッジ

価格： 2,420円（税込）

※MBK・フューチャーパーク店での開催はございません。

6．1年間ずっと一緒！「18周年限定フレームタペストリー」販売

18周年の特別デザインをあしらった「限定フレームタペストリー」が登場。

受注生産で、憧れのキャストを一生に一度のデザインで残していただけます。

販売期間： 2026年4月25日 ～ 2027年3月31日

対象： 正キャスト以上の全てのメイド

サイズ展開： 通常、王様、神様の3サイズ

7．もえもえくじ 「アプリポイント3倍」の当選確率アップ！

めいどりーみん公式アプリでは、めいどりーみんでのお会計額に応じて“アプリポイント”を貯めることが出来ます。めいどりーみんにご来店時にひくことができる「もえもえくじ」にて、建国記念日である「4月25日」は、獲得できるアプリポイントが3倍になる「ポイント3倍」の当選確率が大大大アップします！

※弘大店での開催はございません。

8．お友達紹介制度！「maidreamer☆」スタート！

めいどりーみん公式アプリを使って、めいどりーみんをご友人にご紹介いただけるようになります！

紹介コードを登録してめいどりーみん公式アプリをダウンロードされたお友人がめいどりーみんにご入国し、初めて「入国の儀式」を行うと、ご紹介者様のアプリで「紹介者1名」がカウントされます！

紹介者1名以上となると、「maidreamer☆」の一員となり、限定ステッカーを受け取ることができます。

※MBK店・フューチャーパーク店・弘大店では準備が出来次第スタートいたします。

9．入国回数に応じてもらえる「キラキラパスポート」！

4月27日（月）より、めいどりーみん各店に入国した回数に応じたパスポートを発行いたします。

※これまでにご入国いただいた回数もカウントし、リリース時点での累計ご入国回数に応じて発行いたします。

※MBK店・フューチャーパーク店・弘大店では準備が出来次第スタートいたします。

2008年の創業以来、めいどりーみんは「非日常」な体験と笑顔をお届けしてまいりました。 18年という月日を経て、さらなる進化を目指す「めいどりーみん」に今後ともご注目ください。皆様のご入国を、キャスト一同心よりお待ちしております。

- ＜めいどりーみんでは、メイド・キッチンキャストのアルバイトを募集中＞

めいどりーみんでは、メイド・キッチンキャストのアルバイトを募集しています。

学生さん、フリーターさん大歓迎！未経験の方でも安心の研修制度が整っています。

学生の間のアルバイトとしても勤務できるだけでなく、めいどりーみんでは、店舗運営を担う店長・マネージャ―は、全員がアルバイトからの社員登用となったキャスト出身者であり、他にも本社営業部や企画部、管理部門への登用をされた方も。また、グループ会社である着物レンタル VASARAに異動し、めいどりーみんで培った店舗運営ノウハウを活かして活躍されている方もいます。社会保険加入制度も整い、長く安心して働ける企業です。

▼詳しい採用情報はこちら

https://maidreamin.com/recruit/



▼めいどりーみんの研修紹介をTikTokでチェック

https://www.tiktok.com/@maidreamin_newbies

『No.1メイドカフェグループ』めいどりーみんとは

めいどりーみんは、東京（秋葉原・渋谷・新宿・池袋）、北海道（札幌）、名古屋（大須招き猫・大須⾚門通り）、大阪（日本橋・難波）、福岡（天神・北九州小倉）、タイバンコク（MBK・トンロー）、韓国（弘大）に展開するメイドカフェグループ。



◆JPOPカルチャーや日本のエンタメ要素を取り入れ、毎シーズン新しいメニューやサービスをリリース。

◆在籍メイドキャスト数700名以上。多数の個性あふれるキャストが在籍。

◆人材育成制度も業界一力を入れており、初めて利用するお客様も楽しめる接客が定評。

公式イベントやグループイベントも多数開催しており、お給仕力のNo.1を競う『MOEkawaiiQueenContest』やお客様の投票で選ばれる『MOEkawaiiALL★STAR』など多くのご主人様・お嬢様に支持されております。



▼公式大会イベント情報はこちら⇒https://maidreamin.com/competition/

- めいどりーみん公式HP/SNS

公式HP： https://maidreamin.com/

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