【CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026】第四弾出演アーティスト3組発表！かわにしなつき、Little Glee Monster、ONE OR EIGHT出演決定！

株式会社テレビ岩手”CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026"第四弾出演アーティスト発表

CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026

日程：2026年6月6日(土)・6月7日(日)

会場：ツガワ未来館アピオ 岩手産業文化センター 野外特設会場（岩手県滝沢市）

主催：テレビ岩手(本社：岩手県盛岡市)

■チャグロック第四弾出演アーティスト3組発表！

≪第四弾出演アーティスト≫※五十音順

・かわにしなつき

・Little Glee Monster

・ONE OR EIGHT

≪各アーティスト出演日≫※五十音順

かわにしなつきLittle Glee MonsterONE OR EIGHT

■6月6日（土）

・かわにしなつき

・ゴールデンボンバー

・STARGLOW

・THE RAMPAGE

・Do As Infinity

・≠ME

・美麗-Bi-ray-

・FUNKY MONKEY BΛBY’S

・ONE OR EIGHT

■6月7日（日）

・きゃりーぱみゅぱみゅ

・Kroi

・日食なつこ

・Penthouse

・松下洸平

・yama

・Little Glee Monster

・wacci

※Penthouse出演に関して

本イベントへの出演に際しましては、Pf.角野、Dr.平井の出演はございません。

サポートメンバーを迎えての出演を予定しております。

※最終出演アーティストは、5月1日（金）テレビ岩手「5きげんテレビ」内で発表予定です。

テレビ岩手公式サイト https://www.tvi.jp/

■プレCHAGUROCK 開催決定！オフィシャルグッズ先行販売も！

けっぱって東北Do As Infinity

「もっと多くの方にチャグロックを知っていただきたい」「音楽で岩手をさらに盛り上げたい」という想いから、プロモーションイベント「プレCHAGUROCK in イオンモール盛岡」の開催が決定いたしました。当日は「けっぱって東北」「Do As Infinity」のミニライブのほかにも、チャグロック2026オフィシャルグッズの先行販売、特別動画の放映などを予定。

屋外では「５きげんお取り寄せグルメフェス」も開催します。続報をお楽しみに！

■イベント概要

名称：プレCHAGUROCK in イオンモール盛岡

日時：2026年5月2日（土）11:00～16:00

会場：イオンモール盛岡 イーハトーブ広場（岩手県盛岡市前潟4-7-1）

観覧料：無料

🎶ミニライブ出演時間

11:30～ けっぱって東北

15:00～ Do As Infinity

📍プレCHAGUROCK

https://www.tvi.jp/otoriyosegourmet_2026/festival/

🍴５きげんお取り寄せグルメフェス

https://www.tvi.jp/otoriyosegourmet_2026/

◼︎ チケット好評発売中！

【プレイガイド】ぴあ： https://w.pia.jp/t/chagurock26/

●オフィシャル最終先行 ※WEB先着販売

【受付期間】2026年4月7日（火）10:00～4月20日（月）23:59

●直前先行 ※WEB先着販売

【受付期間】2026年4月22日（水）18:00～4月26日（日）23:59

●一般発売

5月上旬開始

【チケット一覧】

■1日券

入場券（高校生以上） \10,000 (税込)

入場券（小学生・中学生） \5,000 (税込)

■2日通し券

入場券（高校生以上） \18,000 (税込)

入場券（小学生・中学生） \9,000 (税込)

【駐車券付き】

■1日券

P1付入場券（駐車券1枚付き）1日券 \14,000 (税込）※

P2付入場券（駐車券1枚付き）1日券 \14,000 (税込)

P3駐車券1日券 \4,000 (税込)

■2日通し券

P1付入場券（駐車券1枚付き）2日通し券 \26,000 (税込）

P2付入場券（駐車券1枚付き） \26,000 (税込)

P3駐車券2日通し券 \7,000 (税込)



※P1：ツガワ未来館アピオ第1駐車場／P2：岩手県立大学駐車場／P3：盛岡大学駐車場

※いずれも数量限定となります。完売の際はあらかじめご了承ください。

※P3駐車券は「駐車券のみ」の販売となります。ご入場には別途入場券をお買い求めください。※P3駐車場ご利用の方を対象に、会場までの無料シャトルバスを運行いたします。

※整理番号なし

◆未就学児童入場無料（ただし、保護者1名につき1名まで）／小学生以上チケット必要

◆小学生・中学生は、入場時に身分証明書の提示あり

◆車椅子スペースをご希望の方、またはハンディキャップをお持ちで来場に不安のある方は、「ご来場の2週間前」までに公式サイトのお問い合わせフォーム、もしくはメール（chagurock@tvi.co.jp）までご連絡ください。

■岩手県滝沢市のふるさと納税返礼品に認定！

チャグロックの入場券が、開催地・岩手県滝沢市のふるさと納税返礼品に認定されました。

🎫返礼品

・6月7日入場券（高校生以上）

・6月8日入場券（高校生以上）

・6月7日入場券（小学生・中学生）

・6月8日入場券（小学生・中学生）

・2日通し券（高校生以上）

・2日通し券（小学生・中学生）

📍ふるさと納税サイトはこちら

・ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/03216/21983

・楽天ふるさと納税 https://item.rakuten.co.jp/f032166-takizawa/49742103150906/

・ふるなび https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF

■前方エリア「優先入場券」を初導入！

2026年の開催より、ステージ前方エリアに入場できる「優先入場券」を新たに導入します。

優先入場券は、入場券をご購入いただいた方を対象に2026年5月上旬より販売開始を予定しています。購入方法や入場方法などの詳細は、後日ご案内いたします。

■岩手に音を、活気を、熱を。3年目のチャグロック。

音楽と、この街がつながる場所。音と自然が響き合う 岩手発の新たな音楽フェス。

広く高い空の下、雄大な岩手山に見守られながら最高の音を響かせたい――。

その想いは、初開催から変わることなく、この地に息づいています。



そして今、年に一度のこのフェスは、多くの人々の記憶に残る存在として、少しずつ根を張り始めました。



これまで岩手ではなかなか出会えなかったアーティストたちの音に触れ、県外から訪れる音楽ファンと、地元の人々が同じ時間を共有し、歌い、踊り、笑い合う――。

世代や立場を越えて生まれる一体感が、このフェスの風景です。



音楽が人を動かし、街に活力をもたらす。

その力を信じて、私たちは3回目の開催に挑みます。

未来に向けて、より魅力的で、より活気あふれる岩手を創っていくために。



「チャグチャグ馬コ」のように、時代を越えて、長く人々に愛される音を奏でたい。

この街に、次の世代へ受け継がれる音楽の物語を根づかせたい。

そんな願いを込めて、CHAGU CHAGU ROCK FESTIVALは今年も開催します。



皆さまとこの場所でお会いできる日を、心待ちにしております。

◼︎『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2025』ライブレポートはこちら

DAY1：https://lp.p.pia.jp/article/news/420671/index.html

DAY2：https://lp.p.pia.jp/article/news/420869/index.html

最新情報は公式サイト、各種SNSをご確認ください。

公式サイト：https://www.tvi.jp/chagurock/

公式X：https://x.com/chagurock

公式Instagram：https://www.instagram.com/chagu_rock/

公式YouTube：http://www.youtube.com/@chagurock

チャグロック公式サイトはこちら :https://www.tvi.jp/chagurock/

※「チャグロック」とは？

馬を愛し、大切にする素朴な気持ちから生まれた農耕馬を癒やし、無病息災を祈って馬の守り神をお参りする風習「お蒼前参り」。小荷駄装束を着せた馬を引くのが流行し、育った祭りが「チャグチャグ馬コ」です。毎年6月の第2土曜日に行われ、100頭ほどの馬が、滝沢市の蒼前神社から盛岡市の盛岡八幡宮まで約14ｋｍの道のりを行進します。

馬のあでやかな飾り付けとたくさんの鈴が特徴で、歩くたびに「チャグチャグ」と鳴る鈴の音が名称である「チャグチャグ馬コ」の由来といわれています。

私たちは、「チャグチャグ馬コ」のように長く人々に愛される音を奏で続けることができるよう本イベントを育てていきたいという願いを込めて「CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL」と命名しました。