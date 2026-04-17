「SWIMMER」と「サンリオキャラクターズ」のコラボ！4/18 (土)より、全国の「ドン・キホーテ」、「アピタ」店舗にて限定商品を発売開始！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト(以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は大人気雑貨ブランド「SWIMMER」と株式会社サンリオのキャラクター『サンリオキャラクターズ』のコラボアイテムを製作。全国のドン・キホーテ、アピタ店舗(一部店舗を除く)にて4月18日（土）より発売されます。

※店舗により入荷状況が異なります。

フェイスポーチ、シール帳セットなどの雑貨の他、アパレルも登場！

”かわいいがぎゅっ！”とつまったアイテムがたくさん発売されますので、ぜひチェックしてみてください(ハート)

《ウェア》

※可愛く収納できる専用ハンガー付き(ハート)

■フェイスサガラ刺しゅう半袖Tシャツ 税抜\1,999（税込\2,199）

カラー：ホワイト、ピンク、ブラック、サックス、イエロー、ラベンダー

サイズ：M、L

■サガラ刺しゅう半袖Tシャツ 税抜\1,999（税込\2,199）

カラー：ホワイト、ピンク、ブラック、サックス、イエロー、ラベンダー

サイズ：M、L

■総柄半袖Tシャツ 税抜\1,999（税込\2,199）

サイズ：M、L

■総柄ショートパンツ 税抜\1,599（税込\1,759）

サイズ：M、L

■バックプリント半袖Tシャツ 税抜\1,999（税込\2,199）

カラー：ホワイト、ピンク、ブラック、サックス、イエロー、ラベンダー

サイズ：M、L

■半袖ジャージ上下セット 税抜\3,999（税込\4,399）

カラー：ホワイト、ピンク、ブラック、サックス、ブラウン、ラベンダー

サイズ：M、L

《雑貨》

■フェイスポーチチャーム 税抜\1,999（税込\2,199）

種 類：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ

■シール帳 税抜\1,999（税込\2,199）

セット内容：バインダー、ゴムバンド、シール台紙、シール

種 類：レッド、クリア

【発売商品取り扱い店舗】

SWIMMER(TM)

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670567

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【SWIMMER 公式SNS】

公式Instagram：＠swimmer_prom

公式X：@SWIMMER_Prom

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)