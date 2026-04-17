「京都ハンナリーズ2025-26シーズンオンラインくじvol.3」がPickzyにて販売開始！

ぴあ株式会社京都ハンナリーズ2025-26シーズンオンラインくじvol.3

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2026年4月17日（金）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、京都府京都市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」のくじ販売を開始いたしました。

ぴあオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）

【京都ハンナリーズ2025-26シーズンオンラインくじvol.3】

京都府京都市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」のオンラインくじが再び登場！

今回はPickzy撮りおろし特別企画として、選手がチームのマスコットキャラクター「はんニャリン」のグッズを着用したビジュアルで登場！

A賞は直筆サイン入りチェキ、B～D賞はPickzy限定ビジュアルのオリジナルグッズ、E賞はサードユニフォーム着用の試合写真を使用したオリジナルミニブロマイドを展開しております。

「10連特典」として対象者全員にA5大判ポストカードをプレゼント。更に「Wチャンス賞」では選手直筆サイン入りのポストカードが当たるチャンスも！ダブルチャンス賞は期間毎にサイン対象選手が変わるので要チェックです。

今回は「30連特典」も実施決定！10回を3回ご購入いただく毎に30連限定デザインのA5大判ポストカードをプレゼントいたします。

販売期間：2026年4月17日(金)17:00～2026年5月7日(木)23:59

販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回

販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/72/(https://pickzy.pia.jp/kujis/72/)

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

賞品：

＜A賞＞直筆サイン入りチェキ《全13種》

＜B賞＞デジタルサイン入りオリジナルポスター《全1種》

＜C賞＞アクリルスタンド《全13種》

＜D賞＞アクリルバッジ《全13種》

＜E賞＞ミニブロマイド(２種セット)《全13種》

＜10連特典＞

「10回引く」にてくじをご購入いただいた方全員に、

オリジナルデザインのA5大判ポストカードをプレゼント！《全1種》

＜Wチャンス賞＞

下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた方の中から、

各期間2名様、計6名様に、10連特典のポストカードに選手直筆サインを入れてプレゼント！

※Wチャンス賞の当選者は、発送をもってかえさせていただきます。

【第1期】4/17(金)～4/23(木)

小野龍猛選手／澁田怜音選手／渡辺竜之佑選手／ラシードファラーズ選手／アイラ・ブラウン選手

【第2期】4/24(金)～4/30(木)

チャールズ・ジャクソン選手／小川麻斗選手／前田悟選手／ホール百音アレックス選手

【第3期】5/1(金)～5/7(木)

川嶋勇人選手／アンジェロ・カロイアロ選手／ジョーダン・ヒース選手／古川孝敏選手

＜30連特典＞

「10回引く」にてくじを3回ご購入いただく毎に、ご購入いただいた方全員に、

30連限定オリジナルデザインのA5大判ポストカードをプレゼント！《全1種》

▼京都ハンナリーズ公式サイト

https://hannaryz.jp/