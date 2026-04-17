【こどもの休日の過ごし方】5/17出発 【薬局貸切り！】薬剤師 体験スクール

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年5月17日（日）「【薬局貸切り！】薬剤師 体験スクール(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1813)」を開催します。

ツアーでは薬局を貸切り、現役の薬剤師さんに指導してもらう本格的な体験を実施。薬剤師さんへ質問する時間もあるため、医療に関わる仕事に興味のあるお子様にぴったりの内容となっています。

■【薬局貸切り！】薬剤師 体験スクール 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年5月17日（日）日帰り

（申込締切日：2026年5月13日（水））

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都千代田区「あけぼの薬局 神田店」

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：【小学生】23,100円

・旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：12名（最少催行人員：5名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒5～8名につき1名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1813

■おすすめポイント

１．現役の薬剤師さんに教わる職業体験スクールです！

薬局を貸切り、本物の医療器具を使用した“本格的な体験”をご用意しております。楽しみながら実際の業務さながらの体験をすることで、薬剤師という仕事を知るきっかけになります。また、お子様に白衣をご用意しておりますので、気分はまるで本物の薬剤師さんです！

２．ひとりひとりに寄り添う少人数制！きめ細かなサポートで低学年でも安心

本イベントは12名限定の少人数制です。お子様には約4名ずつの班に分かれて、各体験をローテーションしながら進めていただきます。少人数での開催のため、ひとりひとりに寄り添った、きめ細やかなサポートが可能です。低学年のお子様でも安心してご参加いただける内容となっております。

３．薬剤師さんに直接質問OK！将来の夢への第一歩を応援します！

実技だけでなく、薬剤師さんにじっくり質問できる時間もご用意しております。将来、医療に関わる仕事を目指したいお子様にもぴったりの内容です！

■スケジュール

13：30 現地集合



●オリエンテーション/「薬局とは」「薬剤師とは」

●薬剤師さんの格好に着替えよう！

●薬剤師体験

・錠剤ピッキング

・軟膏の混合調剤

・水剤づくり

・散剤の計量・分包

・監査体験

・投薬ロールプレイ

●薬剤師さんにいろんな質問をしてみよう！

●修了証書授与式



17：30 現地解散

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp