新規事業用地の取得に関するお知らせ（仙台市泉区）

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、仙台市泉区において新規事業用地の取得を行いましたのでお知らせいたします。

当事業用地は、仙台市営地下鉄南北線「八乙女」駅まで徒歩10分、始発駅である「泉中央」駅まで徒歩16分の場所に位置しており、仙台市の中心部へスムーズに移動できるほか、国道4号線にほど近くカーアクセスにも優れる交通利便性の高い立地です。

周辺は、スーパーやドラッグストア、病院が徒歩圏内に揃う、生活利便性に優れたロケーションです。さらに、躍動感あふれるスポーツ観戦から穏やかな休息まで、多彩なひとときを過ごせる「七北田公園」が徒歩2分の場所にあり、豊かな自然とエンターテイメントを日常に享受できる住環境です。

この立地特性を活かした住宅分譲事業に取り組んでまいります。

【新規取得事業用地の概要】

（仮称）仙台市泉区市名坂プロジェクト

所在地 宮城県仙台市泉区市名坂字石止44-2（地番）

敷地面積 7,313.23平方メートル

※当プロジェクトは、株式会社タカラレーベン（東京都千代田区、代表取締役 秋澤昭一）、株式会社フージャースコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長 小川栄一）と共同で事業を行います。

＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308